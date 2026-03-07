Otra alcaldía para el PP tras pactar con los regionalistas: gobierna en la mitad de pueblos de Baleares

Otra alcaldía para el PP, en este caso en Mallorca, en la localidad de Porreres tras pactar con los regionalistas de El PI, por lo que los populares ya gobiernan en 35 de los 67 municipios de las Islas.

En este caso, la última vara de mando le ha tocado este sábado en suerte a Maria Agnès Sampol (PP), que ha relevado a Xisca Mora (El PI) al frente del Ayuntamiento de esta localidad de 6.000 vecinos de la Mallorca interior.

El cambio en la alcaldía de Porreres es fruto del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre los dos partidos al inicio de la legislatura.

El acto de toma de posesión ha tenido lugar esta mañana en un pleno extraordinario celebrado en el auditorio municipal y ha contado con la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

«27 años después, y con el recuerdo emocionado del añorado Pep Roig, el PP vuelve a recuperar la alcaldía en un día lleno de simbolismo y de agradecimiento de todas las personas que, con su trabajo y compromiso, lo han hecho posible», ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

La también presidenta del PP de Baleares ha considerado que la política municipal es, sobre todo, «vocación de servicio, proximidad y compromiso con la gente», algo que a su parecer representa Sampol y su «sensibilidad y ganas de trabajar».

«Tiene un proyecto ilusionante y una estima profunda por Porreres y su gente, siempre a pie de calle y a su lado», ha zanjado Prohens.

En virtud del pacto alcanzado tras las municipales de 2023, el PI ha ostentado la Alcaldía de esta localidad dos años y ocho meses primeros, mientras que el PP, el último año y cuatro meses que restarán de legislatura.

Además, quien ostente la condición de alcaldesa, también tendrá la representación en la Mancomunidad del Pla y en la Felib.