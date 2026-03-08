Así es el portaaviones USS George H. W. Bush que EEUU desplegará en Oriente Medio

El USS George H. W. Bush (CVN-77) es el décimo y último portaaviones de la clase Nimitz de la Marina de Estados Unidos, y una de las plataformas más avanzadas para proyección de poder naval a nivel global. Nombrado en honor al 41° presidente de Estados Unidos y ex director de la CIA, George H. W. Bush, quien además fue piloto naval durante la Segunda Guerra Mundial, el portaaviones refleja la tradición histórica de la aviación naval estadounidense. Su callsign es Avenger, en homenaje al avión TBF Avenger que pilotó Bush como teniente en el conflicto global.

Construido por Northrop Grumman en Newport News, Virginia, su construcción comenzó en 2003 y finalizó en 2009, con un costo aproximado de 6,2 mil millones de dólares. Su puerto base es la Naval Station Norfolk en Virginia, desde donde despliega misiones estratégicas en todo el mundo.

El George H.W. Bush es un portaaviones de propulsión nuclear, impulsado por 2 reactores Westinghouse A4W que alimentan cuatro turbinas de vapor y cuatro ejes, con una potencia total de 260,000 shp (190 MW). Su velocidad máxima supera los 30 nudos (56 km/h) y, gracias a su propulsión nuclear, puede operar prácticamente de forma ilimitada sin reabastecimiento, con una vida útil de combustible de 20–25 años.

Dimensiones y tripulación

Eslora: 332,8 metros

Manga: 76,8 metros

Calado: 11,3–12,5 metros

Tripulación: 3.532 marineros y 2.480 miembros del ala aérea

Sistemas y armamento

El portaaviones cuenta con avanzados sistemas de radar y control de fuego, incluyendo SPS-48E, SPS-49A(V)1 y SPQ-9B, así como múltiples radares de control de tráfico aéreo y aterrizaje instrumental. Su capacidad de guerra electrónica incluye AN/SLQ-32A(V)4 y SLQ-25A Nixie, proporcionando defensa contra misiles y torpedos.

En términos de armamento defensivo, embarca dos lanzadores Mk 29 ESSM, dos RIM-116 Rolling Airframe Missile y 3 sistemas Phalanx CIWS, además de contar con 2,5 pulgadas de Kevlar sobre áreas vitales para protección adicional.

Capacidad aérea

El George H.W. Bush puede embarcar hasta 90 aeronaves, incluyendo aviones de ala fija y helicópteros, que forman la Carrier Air Wing 7, capaz de ejecutar misiones de superioridad aérea, ataque, reconocimiento y guerra electrónica de manera simultánea. Su ala aérea puede realizar operaciones de lanzamiento y recuperación rápidas, tanto de día como de noche, permitiendo una proyección de poder ofensivo única en el mundo.

Despliegue en Oriente Medio

Actualmente, el USS George HW Bush está listo para su despliegue en Oriente Medio, en un contexto de tensiones crecientes con Irán. Este despliegue complementa la presencia del USS Gerald R. Ford (CVN-78) en el Mar Rojo y del USS Abraham Lincoln (CVN-72) en el Mar Arábigo, consolidando la capacidad de Estados Unidos para proteger rutas marítimas críticas, proyectar fuerza y responder rápidamente a cualquier escalada del conflicto.

El último ejercicio COMPTUEX del George H.W. Bush certificó al grupo de ataque para misiones nacionales, demostrando 1,586 salidas aéreas, 693 aterrizajes diurnos y 682 nocturnos, confirmando la preparación de la tripulación y del ala aérea para operaciones de combate de alta intensidad.