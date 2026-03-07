Manifestación 8M en Barcelona por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

Como cada año, el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Las ciudades, poblaciones y municipios suelen hacer recorridos y manifestaciones con el fin de dar a conocer la lucha feminista desde hace años. La manifestación 8M en Barcelona por el día de la mujer 2026 tendrá varios recorridos. Aunque hay una principal también hay otras paralelas.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la manifestación 8M es ya tradicional y cada 8 de marzo conmemora las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de género y sus derechos. Este año toca en domingo, por lo que se espera una mayor concentración de personas en fin de semana. Este acto empezará ya antes de realizar la manifestación, aunque el recorrido arranca a las 11.30 horas. Veamos dónde tiene lugar, cuáles son las zonas por las que se desarrollará el 8M y las diversas intenciones.

Cuál será la manifestación 8M en Barcelona por el Día de la Mujer 2026

El propio Ayuntamiento de la ciudad señala que este este año, desde Ca la Dona se pide salir a la calle contra el embate reaccionario que se extiende a nivel global y que atenta contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres en general.

Como horario importante a tener en cuenta es que la manifestación comenzará a las 11.30 horas en los Jardinets de Gràcia para seguir por las vías y arterias principales del centro de la ciudad, por lo que hay que estar atento a las posibles restricciones de tráfico que se darán durante el domingo 8 de marzo en la ciudad.

Si se quiere ir a la manifestación o se pasa por estas calles el domingo es mejor evitar el coche, coger el transporte público o bien ir andando de un lugar a otro para evitar cortes y aglomeraciones innecesarias.

El recorrido de la manifestación 8M en Barcelona por el Día de la Mujer 2026

Jardinets de Gràcia

Plaça Cinc d’Oros

Passeig de Gràcia

Plaça Catalunya

Ronda Sant Pere

Passeig Lluís Companys

Arc de Triomf

Además hay otras manifestaciones paralelas, como la organizada por el Moviment Feminista de Barcelona. La marcha comenzará a las 12.00 horas y tendrá un recorrido algo distinto a la central.

Romper los estereotipos

Romper con los estereotipos y los roles de género es indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y libre. Así lo especifica el Ayuntamiento de Barcelona sobre cuáles son las intenciones de este día y las diversas manifestaciones.

«Para conseguirlo, hay que visibilizar y cuestionar los roles tradicionales, fomentando la coeducación y la igualdad de oportunidades, desmontando imaginarios sexistas en la cultura y la comunicación y promoviendo referentes diversos y no normativos para garantizar la libertad de identidad y expresión de género», destacan.

En esta manifestación 8M dan a conocer que superar estos roles impuestos permite cuestionar modelos que reproducen discriminaciones y abre el camino hacia relaciones más equitativas, basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Actos paralelos a la manifestación 8M en Barcelona

Con motivo del día de la mujer se realizan diversidad de actos que marcan el mes de marzo en las distintas ciudades. uno de ellos es la 40.ª edición del Premio 8 de Marzo-Maria Aurèlia Capmany, con el lema “Rompamos los estereotipos”, que este año se orienta a apoyar proyectos que ayuden a promover acciones positivas para conseguir erradicarlos.

Los objetivos del premio son reconocer las iniciativas y los proyectos orientados a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, con una temática diferente cada año, y también ofrecer recursos económicos y apoyo institucional que faciliten llevar a cabo las propuestas ganadoras. El acto de entrega del premio será el día 9 de marzo, a las 17.30 horas, en el Saló de Cent de Barcelona.

También tendrán lugar las conversaciones feministas que este año adoptan un nuevo formato. Durante los próximos meses, varios equipamientos y espacios de la ciudad serán el escenario de charlas entre mujeres especialistas de diferentes ámbitos como la ciencia, los deportes, la cultura o la política, entre otros.

El 8M en los barrios de la ciudad

Además se la manifestación 8M central, los diversos barrios viven estos días con una programación amplia y descentralizada que llena la ciudad de actividades de todo tipo dirigidas a todas las edades.

Para la elaboración de las diferentes propuestas, se cuenta con la complicidad de los agentes de cada distrito, que durante todo el año trabajan para reivindicar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, para luchar contra las discriminaciones y para promocionar los derechos de las mujeres.