Preocupación total entre los expertos: sobre lo que pasa en un embalse en La Rioja con las especies protegidas en riesgo

Cada vez son más las especies que empiezan a sufrir la intervención humana en su ecosistema, como sucede con los peces en ríos y humedales. En España existen leyes pensadas para protegerlas; sin embargo, en la práctica algunas decisiones terminan agravando la situación, y en este caso el foco de los expertos está en La Rioja.

En estos momentos se está llevando a cabo el vaciado del embalse de El Perdiguero, en Calahorra, por motivos de seguridad y mantenimiento de la presa. Hay una justificación técnica, pero la ausencia de un plan de rescate previo para la fauna que habita el embalse podría chocar con la Ley 2/2023 de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja, que obliga a garantizar su conservación.

Vacían un embalse en La Rioja y los expertos alertan del riesgo para la fauna

Los trabajos en El Perdiguero obligan a vaciar gran parte del vaso del embalse para sustituir las válvulas de fondo de la presa. La intervención busca evitar riesgos estructurales, pero los especialistas en biodiversidad advierten de que el proceso avanza sin una estrategia clara para proteger a las especies que viven en el entorno.

En las primeras fases del vaciado se realizaron algunas actuaciones puntuales, con rescates de pez fraile y náyades fluviales. La medida fue positiva, aunque insuficiente. El embalse alberga otras especies que han quedado expuestas a una reducción brusca del agua, sin alternativas reales para garantizar su supervivencia.

Con menos caudal, los animales se concentran en pequeñas bolsas de agua, donde el oxígeno disminuye de forma acelerada. En este escenario ya se han detectado muertes de anguilas, atrapadas en el barro o en charcos donde el agua apenas circula. La situación se agrava con el paso de los días, porque el margen de maniobra se reduce y el deterioro se acelera.

Los expertos reclaman medidas continuadas mientras quede agua en el embalse. Plantean rescates sistemáticos y el traslado de los ejemplares a tramos del río Cidacos o a zonas húmedas próximas que puedan acogerlos de forma temporal.

Qué especies están en peligro en el embalse de El Perdiguero

El pez fraile es la principal preocupación. Está catalogado como especie en peligro de extinción en La Rioja y depende de aguas tranquilas y bien oxigenadas. La pérdida repentina de su hábitat lo deja sin refugio y con escaso margen de adaptación.

La anguila europea agrava aún más el escenario. Está considerada en peligro crítico a nivel internacional y su presencia en El Perdiguero convierte el vaciado en un asunto especialmente sensible.

También habita en el embalse el galápago leproso, una tortuga de agua dulce protegida en España. Durante el descenso del nivel del agua, varios ejemplares han intentado desplazarse por los lodos, enterrándose o alejándose de las zonas secas para sobrevivir.

Junto a estas especies aparecen otras como el gobio ibérico, el barbo de Graells o la tenca, que, aunque más comunes, también sufren la pérdida total de su hábitat. Asimismo, los expertos recuerdan que un vaciado sin un plan de rescate previo podría entrar en conflicto con la ley.