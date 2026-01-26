Este pez tan común está alterando el ecosistema y EEUU está electrificando el agua para frenarlo

El ecosistema de EEUU está alterado ante la llegada de un pez común, la única solución posible es electrificar el agua para frenarlo. Es importante estar pendientes de una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que estábamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de conocer lo que pasa cuando llega la invasión de un pez que puede cambiarlo todo.

Estamos ante un animal que parece inofensivo, pero puede acabar siendo el que nos dará algunas señales de cambios. Estos ríos que necesitamos para vivir no son sólo un elemento bonito del paisaje, marcan el ecosistema de bosques y de montañas, pueden estar amenazados ante un animal que llega de lejos. La invasión de especies que no son autóctonas puede llegar a ser especialmente complicado de tener en consideración. Es hora de conocer un poco más qué es lo que nos espera, de la mano de estos animales que pueden cambiarlo todo por momentos, estamos ante un cambio de ciclo esencial.

Está alterando el ecosistema un pez muy común

Este pez es tan común en el mundo, que cuesta creer que ha llegado a ser una seria amenaza en este país tan grande. La llegada de una especie invasora en un lugar en el que parece casi imposible que se instale de la manera que lo ha hecho, pone los pelos de punta a más de uno. Estamos ante unas peculiaridades que pueden ser esenciales y que nos afectarán más de la cuenta.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor en muchos sentidos. Un simple animal que llega de la nada, puede acabar siendo la antesala de algo más.

Un marcado cambio puede instaurarse poco a poco y hacerlo de una manera que nos sumergirá de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es momento de poner en práctica una serie de peculiaridades que pueden ser claves.

Es hora de conocer en primera persona un problema que puede suceder en cualquier parte del mundo, con esta globalización que tenemos por delante. En especial si tenemos en consideración lo que nos está esperando.

Están electrificando el agua para frenarlo

La única manera de frenar la invasión de este pez es electrificar el agua, un sistema que ayuda a frenar estos animales que, sin duda alguna, pueden acabar siendo una amenaza constante en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Tal y como informa el servicio de pesca y caza de Estados Unidos desde su blog de noticias: «Las comunidades arriba y abajo del río Mississippi y sus afluentes conocen la destrucción que puede causar la carpa invasora. Cuando la carpa invasora se vuelve abundante, las pesquerías nativas se destruyen y toda la red de vida acuática se interrumpe. En las zonas más infestadas, las familias se ven privadas de sus pasatiempos favoritos en el agua y los destinos populares de pesca deportiva ya no atraen a los pescadores desde lejos. Las industrias comerciales y las empresas de turismo al aire libre pueden perder sus medios para ganarse la vida. Los impactos de las carpas invasoras varían de un lugar a otro, pero en cada lugar su presencia creciente significa que nuestras vías fluviales perderán gradualmente su vitalidad».

Siguiendo con la misma explicación: «Todo comenzó hace unos 50 años cuando la carpa invasora entró por primera vez en el bajo río Mississippi, se multiplicó rápidamente y se extendió gradualmente en afluentes, lagos y embalses. Se elecendieron hacia el oeste en los ríos Arkansas, Rojo y Blanco, hacia el sur en la región delta, hacia el noreste en el río Ohio, hacia el este y el sur hacia los ríos Tennessee y Cumberland y hacia el noroeste hacia el río Missouri. A medida que se movían hacia el norte por el Mississippi, también se extendieron hacia el río Illinois, donde el alcance superior en la vía fluvial del área de Chicago se conecta con el lago Michigan. Las carpas invasoras carecen de depredadores y tienen hábitos de alimentación voraces y reproducción prolífica. Rápidamente se vuelven abundantes y destructivos, interrumpiendo toda la red alimentaria en los ecosistemas acuáticos. La carpa cabeza, que se muestra aquí, crece hasta 5 pies de largo y puede pesar más de 100 libras. |Detalles de la imagen

Dada la vasta extensión del río Mississippi y sus afluentes, en la década de 2000 parecía posible que la carpa invasora pudiera algún día dominar el paisaje acuático de toda la cuenca del río Mississippi de 31 estados, y finalmente los Grandes Lagos. La gestión de carpas invasoras dirigida por el estado evolucionó hacia lo que ahora es un nivel sin precedentes de colaboración estatal, federal y binacional en gran parte de América del Norte. Hoy en día, las agencias de gestión de recursos naturales están organizadas en asociaciones geográficas formales para gestionar de la manera más efectiva la carpa invasora en seis subcuencas del río Mississippi, así como en la cuenca de los Grandes Lagos. En los últimos 15 años, los EE. UU. El Congreso ha reconocido que la carpa invasora es una gran amenaza para el medio ambiente, la recreación al aire libre y nuestra salud económica al proporcionar infusiones significativas de fondos para apoyar a los estados y otros socios. El apoyo federal a la gestión de la carpa invasora dirigida por el estado se originó como parte de dos acciones legislativas más amplias: primero, la Iniciativa de Restauración de los Grandes Lagos a partir de 2010 y, en segundo lugar, la Ley de Reforma y Desarrollo de los Recursos Hídricos a partir de 2014».