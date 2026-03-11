Los científicos no se lo esperaban: el nivel del mar ha subido más de lo que pensaban y han activado todas las alarmas porque estas ciudades van a desaparecer

Un estudio reciente publicado en la revista Nature revela que las estimaciones sobre la subida del nivel del mar han subestimado el riesgo para las poblaciones costeras. Según sus autores, la mayoría de los trabajos previos no tuvieron en cuenta factores críticos como mareas, corrientes o temperatura del agua, basándose únicamente en modelos matemáticos llamados geoides, que reflejan la rotación y la gravedad terrestre, pero no la realidad de nuestras costas. Philip Minderhoud y Katharina Seeger analizaron 385 estudios y hallaron que un 90% de ellos cometió este error, al no usar mediciones directas.

Esto significa que un aumento de un metro en el nivel del mar podría inundar un 37% más de tierra y afectar a entre 77 y 132 millones más de personas. Las diferencias son especialmente notables en el Sudeste Asiático y en naciones del Pacífico, donde algunas islas ya sufren inundaciones recurrentes. Los expertos subrayan la necesidad de nuevos modelos basados en datos locales y satelitales para actualizar planes de contingencia y proteger a las comunidades más vulnerables.

Alerta por la subida del nivel del mar

El principal problema que han identificado los expertos es que la gran mayoría de los estudios asumen que el nivel del mar local coincide con modelos geoides globales, como el EGM96 o el EGM2008, en lugar de basarse en mediciones directas del mar. Esta diferencia, conocida como topografía dinámica media (MDT, por sus siglas en inglés), puede generar desviaciones de varios metros respecto al geoide, especialmente en regiones donde los datos de gravedad son escasos. Seeger y Minderhoud señalan que sólo el 0,3% de los estudios analizados evaluaron correctamente el uso de los datos relacionados con el nivel del mar y realizaron la conversión vertical adecuada, lo que significa que la mayoría de los resultados publicados hasta la fecha podrían estar subestimando el riesgo costero.

Esta discrepancia tiene implicaciones enormes para la planificación y evaluación de riesgos. Por ejemplo, considerando un escenario hipotético de subida relativa del nivel del mar de un metro, los investigadores estiman que la superficie terrestre expuesta aumentaría entre 31% y 37%, y la población afectada podría incrementarse entre 48% y 68%, En el caso del Sudeste Asiático, una de las regiones más vulnerables, la corrección de los datos mediante MDT muestra que hasta un 96% más de personas podrían estar bajo riesgo de inundación, lo que equivale a 24,2–46,9 millones de personas sólo en esta región.

«Para comprender cuánto más alto está un terreno que el agua, es necesario conocer la elevación del terreno y la del agua, como es obvio. Lo que este artículo afirma es que la gran mayoría de los estudios realizados simplemente asumen que el cero en el conjunto de datos de elevación del terreno es el nivel del agua. Pero no tiene por qué serlo», explicó Ben Strauss, director de Climate Central.

Ciudades en peligro

Según estas proyecciones, en América del Sur peligran ciudades como Bahía Blanca, Barranquilla, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Lanús, Mar del Plata, Maracaibo, Pinamar, Punta del Este, Quilmes, Río de Janeiro, Tigre y Villa Gesell. En América del Norte, los informes señalan que ciudades como Nueva Orleans, así como áreas costeras de Florida y áreas costeras de Texas, podrían sufrir graves daños.

Mientras, en Europa podrían quedar sumergidas regiones densamente pobladas desde Ámsterdam y Calais hasta el sur de Dinamarca, incluyendo Venecia en Italia. En Asia, ciudades como Bangkok, Mumbai y Yakarta enfrentan un futuro incierto. Finalmente, en Oceanía, pequeñas naciones insulares están en peligro, incluyendo Funafuti en Tuvalu y Malé en Maldivas, que podrían quedar completamente sumergidas antes de 2100, forzando a sus habitantes a convertirse en refugiados climáticos.

«Éste es un estudio científico innovador, cuya elaboración ha llevado años, y es extremadamente sólido. Este documento presenta serias dificultades para la evaluación del aumento del nivel del mar y sus impactos costeros. En esencia, demuestra que la mayoría de las evaluaciones previas de los impactos del aumento del nivel del mar basadas en datos satelitales probablemente han subestimado sistemáticamente la exposición a riesgos graves, así como la velocidad a la que estos riesgos aumentarán en el futuro.

En los últimos años se han logrado avances sustanciales en la proyección del aumento del nivel del mar, la mayoría de los cuales han demostrado que es probable que este sea mayor de lo que se creía. Investigaciones previas ya mostraban que corremos un riesgo importante de aumento del nivel del mar de hasta un metro para 2100. Este nuevo estudio muestra que los impactos proyectados del aumento del nivel del mar probablemente sean mucho mayores de lo que se creía. Y el riesgo adicional de daños es mucho mayor de lo previsto, especialmente en los países más vulnerables y en particular en los pequeños estados insulares, los países en desarrollo de baja altitud y el gran archipiélago del Sudeste Asiático», concluye Bill Hare Director ejecutivo (CEO) de Climate Analytics, según recoge Science Media Centre.