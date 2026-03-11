Guerra en Irán en directo hoy | Última hora de la situación en Oriente Medio, reacciones de Trump y precio del petróleo
Sigue en directo las últimas noticias de los ataques que entre Estados Unidos e Israel contra Irán
El senador Lindsey Graham, aliado clave de Trump, pide retirar las bases de España: «Han perdido el rumbo»
Los continuos ataques por el conflicto entre Irán e Israel y EEUU siguen en aumento y la situación en Oriente Medio continúa recrudeciéndose. Esta guerra que comenzó hace ya once días ha dejado más de 1.400 muertos en la región y alrededor de medio millón de desplazados.
Mientras tanto Irán ya ha elegido a su nuevo líder supremo, Motjaba Jamenéi, que ha sido nombrado el sucesor de su padre a pesar de las advertencias de Estados Unidos, tras morir el pasado sábado en los ataques estadounidenses e israelíes.
Sigue en directo la última hora de la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel.
Atacados dos buques en el estrecho de Ormuz
Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado de que dos proyectiles han causado daños en sendos buques en el estrecho de Ormuz, uno de los cuales ha forzado el inicio del proceso de evacuación de la tripulación, sin atribuir el ataque a ningún país, en medio de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo.
Arabia Saudí intercepta ataques iraníes contra un yacimiento petrolífero
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha asegurado este miércoles haber interceptado ataques de drones y misiles balísticos procedentes de Irán contra una de sus bases aéreas en el interior del país y un yacimiento petrolífero del país. En concreto, la cartera de Defensa saudí ha señalado que han sido «interceptados» y «destruidos» seis misiles balísticos dirigidos hacia la base aérea Príncipe Sultán, empleada por Estados Unidos como alojamiento para su personal militar, en especial para los participantes en maniobras de entrenamiento.
Ataques aéreos impactan una instalación diplomática de EEUU en Irak
Un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos estadounidenses ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak, ha sido objeto de ataques con drones en la noche de este martes, en medio de las represalias lanzadas por Irán y grupos proiraníes contra bases y activos estadounidenses como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington junto a Israel.
EEUU afirma haber destruido «casi toda» la capacidad nuclear de Irán
El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha asegurado que el país norteamericano ha destruido «casi toda» la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, al tiempo que ha alegado que el país centroasiático disponía aún de material suficiente para once bombas antes del inicio de una ofensiva conjunta con Israel que ya ha entrado en su duodécimo día.
Última hora de la guerra de Irán
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo sobre el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán hoy, miércoles 11 de marzo.
La Agencia Internacional de la Energía propone vaciar las reservas de petróleo
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto vaciar las reservas de petróleo con el objetivo de frenar la escalada de precios de los combustibles en todo el mundo por la guerra de Irán. En concreto, los responsables consideran que es necesario ejecutar la mayor liberación de estos recursos, alcanzando unos 182 millones de barriles que servirían para relajar los mercados ahora tensionados.