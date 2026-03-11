Guerra en Irán en directo hoy | Última hora de la situación en Oriente Medio, reacciones de Trump y precio del petróleo

Los continuos ataques por el conflicto entre Irán e Israel y EEUU siguen en aumento y la situación en Oriente Medio continúa recrudeciéndose. Esta guerra que comenzó hace ya once días ha dejado más de 1.400 muertos en la región y alrededor de medio millón de desplazados.

Mientras tanto Irán ya ha elegido a su nuevo líder supremo, Motjaba Jamenéi, que ha sido nombrado el sucesor de su padre a pesar de las advertencias de Estados Unidos, tras morir el pasado sábado en los ataques estadounidenses e israelíes.

Sigue en directo la última hora de la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel.