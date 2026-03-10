El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado este martes una advertencia sin precedentes a Irán: «Habrá ataques a un nivel nunca visto» si la República Islámica mantiene minas en el Estrecho de Ormuz y no las retira inmediatamente. La amenaza llega tras un informe de inteligencia que alertaba sobre la posibilidad de que los ayatolás colocaran minas en este punto estratégico de la región, cuyo inventario se estima entre 2.000 y 6.000 minas, aunque la cifra exacta no se conoce públicamente.

Trump se ha pronunciado a través de su red social Truth Social, asegurando: «Si Irán ha colocado minas en el Estrecho de Ormuz, queremos que sean retiradas inmediatamente». La declaración coincide con la intensificación de la campaña militar estadounidense e israelí en la región, que busca limitar la capacidad de Irán de proyectar poder y garantizar la seguridad energética global.

La guerra depende de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reafirmado este martes que la guerra en Irán concluirá «cuando el presidente Donald Trump lo decida», señalando que los mayores combates ya han cumplido parte de sus objetivos. Sin embargo, expertos como Yonatan Adiri, ex asesor diplomático de Israel, advierten que la guerra cinética es sólo una fase: la segunda etapa incluye desmantelar la infraestructura del régimen, controlar riesgos energéticos y permitir que el pueblo iraní pueda levantarse sin ser asesinado en las calles.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, indicó que su país no busca «una guerra interminable» con la dictadura de los ayatolás de Irán y que cualquier resolución se tomará en coordinación con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní, sin embargo, ha afirmó que «será Irán quien determine el fin de la guerra», manteniendo la tensión máxima en la región.

Sobre una posible negociación de paz, Trump se mostró dispuesto a hablar con Teherán, mientras que Rusia, a través del ministro de Asuntos Exteriores Sergéi Lavrov, se ha ofrecido mediar para facilitar una «desescalada».

Operaciones militares y ofensiva

En el terreno, los enfrentamientos continúan: la dictadura de los ayatolás de Irán ha atacado países como Emiratos Árabes Unidos, aliado de Israel, Kuwait, Baréin, que los ayatolás consideran una provincia de Irán, y Arabia Saudí, máximo rival de los ayatolás en la zona. Mientras, EEUU e Israel han bombardeado objetivos iraníes estratégicos.

La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt ha anunciado que Estados Unidos avanza para desmantelar la infraestructura de misiles de la dictadura de los Irán, tras neutralizar más de 50 buques de guerra la dictadura de los ayatolás, declarando a su marina «ineficiente». Los objetivos de la campaña incluyen:

Destruir el programa de misiles iraní.

Asegurar que Irán nunca obtenga un arma nuclear.

financiados por los ayatolás de Teherán para desestabilizar la región. Neutralizar la marina iraní.

Leavitt ha detallado que bombarderos B2 con bombas penetradoras de 2.000 libras han atacado recientemente sitios de misiles profundamente enterrados, marcando una escalada significativa en la campaña estadounidense. La portavoz ha subrayado que los logros militares hasta ahora han limitado la capacidad de Irán en el Golfo y que la estrategia busca garantizar la estabilidad en Oriente Medio mientras se mantiene la presión militar y diplomática sobre Teherán.