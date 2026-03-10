Trump aumenta la presión sobre Cuba: «Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado este martes la presión sobre Cuba, señalando que tiene «profundos problemas a nivel humanitario» y que esa situación puede derivar «en una toma de control amistosa, o no» por parte del país norteamericano.

«Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas», ha afirmado el mandatario. «No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario», ha resaltado.

«No queremos ver eso, pero fueron muy malos para mucha gente», ha subrayado Trump, que mantiene que Cuba vivía «a costa de Venezuela». «Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás», ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.

La situación en el país se ha agravado tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a comienzos de enero de este año. Tras ese episodio, Washington intensificó su presión económica sobre Cuba y adoptó nuevas medidas destinadas a restringir el suministro energético a la isla. Entre ellas, el Gobierno de Trump aprobó una orden ejecutiva que impone aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, con el objetivo de aislar aún más al Gobierno cubano.

En paralelo, Trump aseguró que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contactos con las autoridades cubanas para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo que permita resolver la situación. El presidente elogió el trabajo de Rubio y afirmó que está gestionando las «negociaciones» con el Gobierno de la isla. Sin embargo, desde La Habana han negado en varias ocasiones que existan «conversaciones formales» con Washington.

Estas declaraciones del mandatario estadounidense se suman a una serie de advertencias realizadas en las últimas semanas en las que ha insinuado que el Gobierno cubano podría estar cerca de «colapsar». En ese escenario, Trump sostiene que Estados Unidos podría desempeñar un papel «decisivo» en el futuro político de la isla, lo que ha generado preocupación entre analistas internacionales por el impacto que estas palabras podrían tener en relaciones entre Washington y La Habana.