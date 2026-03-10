Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 9 de marzo

El Hormiguero comienza la semana por todo lo alto con una nueva visita del mundo de la política, después de que Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, pasase por el plató. Como es habitual, Pablo Motos y sus hormigas logran una de sus entregas más vistas y suben respecto al pasado jueves, dejando al resto de ofertas atrás. La guerra por la segunda posición se ajusta entre La Revuelta y First Dates, que sigue dando buenos y estables datos para Telecinco en una franja que hasta hace poco era uno de los agujeros de su programación. Así quedan las audiencias de ayer, lunes 9 de marzo de 2026.

Moreno Bonilla reúne a un 15.3 % de cuota y 1.950.000 espectadores con su entrevista, dejando claro que cada vez que llega la política al show de Antena 3, sus números suben. Esta subida deja muy lejos a La Revuelta, que se sigue distanciando de Motos y compañía, viendo como la segunda plaza del access prime time peligra. Broncano logra un 10.3 % y 1.334.000 espectadores de media, mientras que First Dates se queda a menos de un punto de diferencia y apenas 200.000 espectadores, con un 9.4 % y 1.193.000 televidentes en Telecinco.

La visita del presidente andaluz afecta especialmente a Iker Jiménez y a su Horizonte, que por un día pierde la cuarta plaza al firmar un 6.6 % y 842.000 espectadores. Se trata de un dato anómalo, puesto que es habitual que el programa ronde el 8 % y la semana pasada hizo récord desde que saltó a su emisión de lunes a jueves, por lo que es un tropezón puntual. El Intermedio, por su lado, consigue reunir a 961.000 espectadores, lo que supone un 7.5 % de cuota media.

‘Casados a primera vista’ se despide como la gran revelación de Telecinco

El programa de matrimonios a ciegas llegaba a Mediaset años después de que se estrenase en Antena 3 con buenos resultados, aunque Atresmedia decidió no renovarlo. Seguro que ni los más optimistas pensaban en los buenos datos que iba a conseguir en esta segunda vida, pero hay que destacar que se ha convertido en la gran alegría de la cadena de Fuencarral desde su estreno.

La decisión final de las parejas reúne a un 15.3 % de cuota, lo que significa que 942.000 espectadores de media se quedaron hasta bien entrada la madrugada para saber su resolución. Se trata de su tercer mejor dato de la temporada, por lo que Mediaset estirará el fenómeno dos días más, con dos programas en directo a modo de debate final, estrategia parecida a la que se realiza con La isla de las tentaciones.

El episodio de la serie turca En tierra lejana (11.7 % y 853.000) sigue de bajada y ya no supera el 13 %, como hacía en sus primeras semanas, aunque sigue dando mejores datos que Renacer, serie a la que sustituye. En La 1 se mantiene el fiasco de DecoMasters, que marca un nuevo mínimo en audiencias con un 7 % y 460.000 espectadores, siendo ya un problema para una cadena que aspira a luchar por el liderato con Antena 3.

En Cuatro hoy celebran el regreso de Fuera de cobertura (6.2 % y 547.000), que volvía a la parrilla con Alejandra Andrade al frente. En el prime time del lunes, La 2 pega la sorpresa con ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?, película que logra un gran 5.5 % y 535.000 espectadores, datos con los que supera la emisión de la tercera entrega de la saga Torrente, que se pudo ver en laSexta y se conforma con 5.3 % de cuota.

Xuso Jones marca máximo de temporada en la tarde de Cuatro

El murciano ha ido en completo silencio haciéndose con las tardes de la segunda cadena de Mediaset, logrando este lunes una audiencia del 7.2 % share, 581.000 espectadores. Con estos datos consigue superar a Más vale tarde, en laSexta, y hasta puede empezar a mirar para competir con las ofertas de otros canales.