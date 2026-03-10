Las monjas okupas de Belorado abandonan el monasterio dos días antes de que se ejecute su desahucio, entre críticas a la jerarquía católica. Sor Paloma, una de las monjas cismáticas expulsadas de la Iglesia, denuncia que son objeto de persecución para quitarles «la fama, los bienes y el prestigio» y piden ayuda para encontrar otro lugar para su agrupación religiosa. «Se van a evaporar como gotas de rocío. Quieren irse sin que se les vea y lo quieren hacer así por dignidad», explica Francisco Canals, el portavoz de las religiosas.

Las monjas rebeldes se marchan rumbo a otro de los monasterios, el de Orduña, del que también pende otra orden de desahucio ya que tras comprarlo, dejaron de pagar. Pero antes han querido dejar un recado a la Iglesia con tintes conspiranoicos: «Estamos sufriendo una persecución por la Fe, para mí es clarísimo porque si no, no se puede explicar tanta saña con la que se nos está queriendo eliminar, porque igual tenemos algo que decir que no quieren que se oiga», denuncia Sor Paloma en este vídeo.

La ex religiosa enumera así su particular travesía del desierto desde que se rebelaron contra la Iglesia y fueron expulsadas de su seno: «Lo primero fue decir que estábamos locas, que éramos una secta y de ahí para arriba. Luego, intentar quitarnos la fama, que yo sé que hay muchas personas que siguen confiando en nosotras, lo cual agradezco. Se lo han trabajado, quitarnos todos los bienes, las amistades, el prestigio, nos han querido quitar todo y nos han querido aplastar, eliminar».

«Es una persecución por la Fe»

La portavoz de las monjas de Belorado también pide ayuda: «Por eso digo que es una persecución por la Fe, porque por unos inmuebles no se entiende tanto esfuerzo en perseguirnos, por eso quiero agradecer a tantas personas que están a favor nuestro y que nos quieren, y pedir que nos volváis a ayudar a construir un hogar donde poder vivir dignamente, trasladar a los animales que nos quedan y permanecer unidas, que Dios os bendiga».

Lo cierto es que «los inmuebles» que menciona Sor Paloma son el Monasterio de Santa Clara en Belorado, un edificio propiedad de la Iglesia de la que las monjas okupas ya no forman parte, que data del siglo XV y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. El otro «inmueble» es el convento de Orduña, inscrito como Patrimonio Histórico de España y construido en el mismo siglo, que atesora obras de arte en su interior.

Precisamente, dos de las monjas y un anticuario están siendo investigadas por la presunta venta de obras de arte del monasterio, y propiedad de la Iglesia, en el mercado negro.

La mayoría de vecinos apoya el desahucio

La actitud de las monjas okupas y su exposición a los medios de comunicación ha erosionado su popularidad entre los vecinos, que ahora se inclinan por mayoría a favor del desahucio.

«Me es indiferente, que Dios les de salud y buen viaje», sentenciaba una vecina. Otro vecino afeaba su actitud a las religiosas: «Se han portado muy mal, son muy malas monjas», en referencia a las 7 monjas rebeldes que quedan de las primeras 17 que se separaron de la Iglesia y fueron excomulgadas.

El futuro de las rebeldes está en el convento de Orduña, pendiente de desahucio también, luego estudiarán las «35 o 40 ofertas que les han llegado, cediéndoles terrenos o vivienda en Galicia o Asturias», explican sus letrados. El problema es que en algunos de los casos el casero pone como condición que vuelvan al redil de la Iglesia.