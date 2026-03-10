Vox denuncia a Sánchez y Marlaska por hacer desaparecer el atestado de la fiesta en pandemia de Sicilia con coca a granel

Vox ha presentado este martes una denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska tras las revelaciones de Koldo García Izaguirre en una entrevista concedida a OKDIARIO antes de su entrada en prisión, en la que el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos reconoció su participación en la gestión de un incidente policial ocurrido durante la pandemia en el que estuvo implicado el diputado socialista Felipe Sicilia.

Según las manifestaciones de Koldo García recogidas, durante el estado de alarma decretado durante la pandemia del coronavirus se celebró en Madrid una fiesta ilegal en la que estaba presente Sicilia y en la que intervinieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El atestado levantado por los agentes como consecuencia de esa intervención habría desaparecido posteriormente. «Al parecer, desapareció», declaró Koldo García, quien añadió que de dicho documento «nunca más se supo».

El propio Koldo García admitió en la entrevista que fue él quien «gestionó» el asunto a petición de «gente del Gobierno», solicitando que se dejara «aquello un poco más calmado». Según sus propias palabras, la instrucción habría partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque reconoció no habérselo escuchado directamente a él. Asimismo, señaló que el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenía conocimiento de los hechos.

Cinco tipos penales en el punto de mira

A partir de esas revelaciones, Vox ha solicitado al juzgado de instrucción de Madrid que por turno corresponda la apertura de diligencias de investigación por varios delitos. La denuncia, firmada por la procuradora Pilar Hidalgo López en representación del partido, apunta a posibles responsabilidades penales por prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias y cohecho, todos ellos tipificados en el Código Penal.

En el escrito, el partido que lidera Santiago Abascal argumenta que lo que se pone en conocimiento del tribunal «no es un rumor anónimo e indeterminado, sino unas concretas manifestaciones difundidas públicamente por un medio de comunicación, atribuidas a una persona perfectamente identificada», que además se reconoce como interviniente en los hechos. La denuncia sostiene que ello constituye una «notitia criminis que merece una comprobación mínima, seria y urgente, máxime cuando lo que se denuncia es la posible desaparición deliberada de un atestado policial».

Las diligencias solicitadas

Entre las diligencias concretas que Vox reclama figura la declaración judicial de Koldo García Izaguirre, a quien se pide que concrete la fecha y el lugar de la fiesta, la identidad de los presentes, el cuerpo policial interviniente y la referencia del atestado, así como las personas a las que solicitó «dejar aquello calmado» y las autoridades que supuestamente conocieron o impulsaron la actuación.

El partido también pide que se requiera a OKDIARIO la conservación y aportación de la grabación íntegra de la entrevista, y que se identifique la intervención policial concreta a la que alude Koldo García, recabando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad toda la documentación asociada —partes de servicio, libros-registro, comunicaciones internas y cadenas de custodia— relacionada con una actuación por fiesta ilegal durante la pandemia en la que pudiera haber estado implicado Felipe Sicilia.

Ábalos lo confirma: «Oficialmente, no ocurrió»

El relato de Koldo García no es el único que apunta en esa dirección. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE —actualmente en prisión—, confirmó los mismos hechos en otra entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO poco antes de su ingreso en la cárcel. Ábalos reconoció que la Policía le informó del incidente en plena pandemia: una fiesta en un hotel en la que, entre los participantes, podría haber estado el diputado socialista Felipe Sicilia, con consumo de cocaína. «Me lo dijeron en el sentido de que, como secretario de Organización, estuviera prevenido por la trascendencia que pudiera tener», declaró.

Lo más revelador de su testimonio llegó cuando se le preguntó directamente qué había ocurrido con el atestado. «Cuando pregunté, no había ocurrido», afirmó Ábalos, para añadir a continuación la frase que resume el núcleo del escándalo: «Oficialmente, no ocurrió». Al ser preguntado si eso significaba que los hechos habían sido borrados, respondió sin ambages: «A mí me trasladaron que ocurrió, pero cuando pregunté, no había ocurrido». Y ante la pregunta de qué había pasado entre medias, solo atinó a decir: «Pues habría que preguntarlo».