Confirmado el cambio de las estaciones de Metro Barcelona: cuáles son y cómo se llamarán ahora

En la ciudad se conmemoran los 100 años de metro. Un transporte necesario que ha evolucionado al paso de los años. Tanto que ahora hay un cambio de las estaciones de Metro Barcelona y tienen otro nombre. No cambian mucho, más bien se añaden nombres para que quede más claro donde están ubicadas.

La ATM, la Autoridad del Transporte Metropolitano, sigue las recomendaciones de su Comisión de Nomenclatura, que reúne a administraciones y operadores de transporte, y con el asesoramiento del Instituto de Estudios Catalanes, ha aprobado los siguientes cambios en el nombre de las estaciones de nombre que debes tener en cuenta:

La estación de metro Drassanes pasa a denominarse La Rambla | Drassanes.

La estación de metro Vall d’Hebron pasa a denominarse Vall d’Hebron | Sant Genís.

La estación de metro Llucmajor pasa a denominarse Llucmajor | República.

La estación de metro Congrés pasa a denominarse Congrés | Indians.

La parada de Tram de Wellington pasa a denominarse Wellington | UPF.

Como vemos, más que cambios es un añadido para que tanto turistas como ciudadanos tengan mas claro donde se sitúan tales paradas o estaciones.

Por qué hay cambio de las estaciones de Metro Barcelona

La Rambla-Drassanes

Esta zona es especialmente turística al estar en el centro. La rambla son conocidas por todos, y hasta el momento la parada de metro Barcelona tiene el nombre de Drassanes. Algunos turistas no tienen claro donde está, y si se sitúa el nombre de La Rambla delante cobra mucho más sentido.

Recordar que en las ramblas hay unas tres paradas de metro de Barcelona. La que está más arriba e inicio del paseo, Plaça Cataluña, luego está la parada de Liceu, a la altura del famoso teatro, y al final de Las Ramblas, junto a la estatua de Colón, tocando al port Vell, la estación de metro Barcelona de Drassanes. Ahora esta última tiene un añadido más a su nombre.

Recordar que tales paradas pertenecen a la línea 3 de metro, o de color verde.

Vall d’Hebron

Ahora, la estación de metro Vall d’Hebron se llamará Sant Genís también, tendrá ambos nombres. En este caso, para reconocer al barrio de los vecinos de Sant Genís. Esta parada es la L5 y L3 ya que conectan ambas, es decir, verde y azul.

Otros cambios en las redes de transportes

Junto al cambio de las estaciones de Metro Barcelona se dieron a conocer la unificación de nombres de estaciones intermodales:

Las estaciones Fabra i Puig, de metro, y Sant Andreu Arenal, de cercanías, se unifican en Fabra i Puig. Por lo tanto, se modifica la denominación de la estación de cercanías.

Las estaciones Sant Andreu, de metro, y Sant Andreu Comtal, de cercanías, se unifican en Sant Andreu. Por lo tanto, se modifica la denominación de la estación de cercanías.

Las estaciones Clot, de metro, y Clot-Aragó, de cercanías, se unifican en El Clot. Por lo tanto, se modifican las dos denominaciones.

Las estaciones Torre Baró | Vallbona, de metro, y Torre Baró, de cercanías, se unifican en Torre Baró | Vallbona. Por lo tanto, se modifica la denominación de la estación de cercanías.

En Terrassa, las estaciones Terrassa Estació del Nord, de FGC, y Terrassa, de cercanías, se unifican en Terrassa Estació del Nord. Por lo tanto, se modifica la denominación de la estación de cercanías.

En Martorell, las estaciones Martorell Central, de FGC, y Martorell, de cercanías, se unifican en Martorell Central. Por lo tanto, se modifica la denominación de la estación de cercanías.

Diferenciación de estaciones no enlazadas

En L’Hospitalet de Llobregat, las estaciones Bellvitge de metro y de cercanías pasan a denominarse, respectivamente, Bellvitge Rambla Marina y Bellvitge | Gornal.

En Rubí, las estaciones Rubí de FGC y de cercanías pasan a denominarse, respectivamente, Rubí Centre y Rubí Can Vallhonrat.

En Sant Cugat del Vallès, las estaciones Sant Cugat de FGC y de cercanías pasan a denominarse, respectivamente, Sant Cugat Centre y Sant Cugat Coll Favà.

En Santa Perpètua de Mogoda, la estación de cercanías pasa a denominarse Santa Perpètua de Mogoda La Florida. La nueva estación de cercanías que se abrirá en el municipio se denominará Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes.

L1 de metro

La línea roja del metro de Barcelona conecta los municipios de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Badalona. A su paso por Barcelona, la L1 del metro, la línea roja, une los distritos de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu.

Mapa L2 de metro

La línea lila o 2 conecta los municipios de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Badalona. A su paso por Barcelona, la L2 del metro, la línea lila, conecta los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí.

Mapa L3 de metro

La línea verde del metro de Barcelona, la línea 3, conecta los distritos de les Corts, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia y Horta-Guinardó.

L4 de metro

La línea amarilla del metro de Barcelona, la línea 4, conecta los distritos de Sant Martí, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó y Nou Barris.

La azul conecta los municipios de Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Barcelona. A su paso por Barcelona une los distritos de Sants-Montjuïc, Eixample, Nou Barris y Horta-Guinardó.