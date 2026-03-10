Elche vigila sus barrancos en plena tormenta con los monitores que no quiso instalar el Gobierno

El alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha monitorizado personalmente y en plena tormenta los barrancos cuyos desbordamientos pueden afectar al municipio, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Un hecho que se produce después de que en octubre del pasado año 2025, el propio Pablo Ruz decidiera monitorizar los dos barrancos locales más importantes para prever desbordamientos por lluvias y DANAS. La iniciativa se produjo en respuesta a la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a instalar estos sistemas de vigilancia, cuyo objetivo es controlar caudales y crecidas en tiempos de lluvias. Y, sobre todo, en caso de una DANA.

Todo ello, en una jornada marcada por el miedo a nuevas inundaciones en la Comunidad Valenciana y, en esta ocasión, en Alicante. Así, las precipitaciones han dejado casi 70 litros por metro cuadrado (l/m2) en Elche; 50,2 en Rojales y registros por encima de los 40 litros por metro cuadrado en Novelda, Muchamiel, Tibi, Agost y Elda. Todas ellas, localidades ubicadas en la provincia de Alicante. Solo hasta las 10:00 horas, un total de 270 rayos habían impactado dentro de la provincia de Alicante.

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante han atendido cerca de 40 avisos. El alcalde de Elche, el ‘popular’ Pablo Ruz, ha seguido la monitorización de las crecidas de los barrancos, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Este martes, además, las fuertes precipitaciones han producido el cierre de tres centros educativos en la tercera localidad de la Comunidad Valenciana, Elche. Hasta el momento, no hay que lamentar daños personales.

Los centros que han suspendido las clases han sido la Escuela Infantil Municipal Rosa Fernández, que atiende a niños de entre cuatro meses y tres años. En La Torreta, la suspensión de clases se ha debido a un fallo en el suministro eléctrico.

Además, han quedado suspendidas las clases en el Centro Público de Formación de Personas La Llotja. También, algunos centros más han sufrido problemas. Así, en uno de ellos, el agua ha penetrado en el gimnasio y la cocina hasta invadirlo. En tanto que otro, la Escuela Infantil Els Xiquets ha visto cómo la cocina se anegaba de agua, aunque ha podido subsanarlo.

En otra comarca, la de la Vega Baja del Segura, se han contabilizado registros de hasta unos 70 litros por metro cuadrado. En concreto, en San Miguel de Salinas. También, ha habido problemas en Rojales, donde han caído más de 50 litros por metro cuadrado. La CV-940, que une San Miguel de Salinas y Los Montesinos, ha tenido que ser cortada.