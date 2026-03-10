Adiós a poner cuadros sobre la cama: la nueva tendencia que triunfa en España y que es mucho mejor para decorar

La nueva tendencia que triunfa en España y que es mucho mejor para decorar una habitación, le aportará un estilo diferente y de lo más relajante. Las habitaciones son ese pequeño refugio al que vamos cada día. En estos días en los que necesitamos darle un nuevo aire a nuestra casa, nada mejor que hacerlo con la ayuda de un elemento decorativo que acabará con la hegemonía de unos cuadros que deben encajar entre ellos.

Estos cuadros que tenemos en casa y que pueden cambiarse rápidamente nos acabarán dando un plus de buenas sensaciones. De una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Esta habitación en perfecto equilibrio que queremos descubrir nos estará esperando más cerca de lo que nos imaginaríamos. Esta tendencia es una de las que triunfa y es mejor para decorar cualquier espacio.

No vamos a poner más cuadros sobre la cama

Vamos a maximizar el espacio y hacerlo de tal forma que ganaremos más estabilidad de una manera que hasta el momento no pensábamos. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada elemento va a contar.

Será el momento de ponernos manos a la obra con algo que acabará marcando estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de ciclo en la forma de decorar un espacio que puede parecer más grande y confortable, sin necesidad de hacer nada más que colocar un elemento decorativo.

Se acabó el dilema de ir en busca de unos cuadros que no son baratos, con la ayuda de una serie de elementos que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. Una novedad destacada que podremos empezar a ver en cada vez más habitaciones.

Los expertos en decoración lo tienen muy claro, ha llegado el momento de conocer un poco más qué es lo que puede pasar con estos elementos que tenemos en nuestro poder y que podrían acabar de convertirse en los mejores aliados de un punto focal que impresiona.

Esta es la nueva tendencia que triunfa en España

España se prepara para una nueva tendencia que puede convertirse en la manera de ganar espacio y estilo de cualquier habitación. El truco consiste en empezar a pensar en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estas próximas jornadas.

Los expertos de Livitum nos dan una serie de ideas sobre cómo decorar esa pared del dormitorio que puede cobrar vida sin necesidad de colocar cuadros:

Paneles de listones de madera. Es una de las tendencias decorativas del momento. Son ideales para un dormitorio, ya que además de aportar mucha calidez al espacio, son paneles acústicos que ayudan a mitigar el ruido de los vecinos. Hay muchas formas de colocarlos, consiguiendo crear con ellos diseños muy originales. Puedes panelar toda la pared con ellos o simplemente la mitad, pintando el resto de un color agradable. También puedes enmarcar solo la zona de la cama y colocarlos a modo de cabecero. O a la inversa, situarlos solo en la zona de las mesillas de noche y dejar libre la zona de la cama. Otra buena opción es colocarlo solo en la parte baja de la pared a modo de arrimadero. Para separar la zona de descanso del tocador, por ejemplo, o esa pequeña zona de trabajo que has instalado en tu habitación.

Una estantería. Es otra gran alternativa, porque además de decorar como los cuadros, también puede ayudar organizar el espacio.

Tu colección de sombreros. En tu dormitorio has de sentirte a gusto. Al fin y al cabo es el lugar en el que acudes a descansar y relajarte. Por tanto, es bueno que aquellas cosas que más te gusten las tengas a tu vera. ¿Qué me dices de incorporar en la pared tu colección de sombreros a modo decorativo? Tus sombreros o tus murales de macramé de tus clases de artesanía, tus mejores fotos creativas o tus dibujos de carboncillo. Una balda repleta de libros….Cualquiera de tus aficiones y colecciones será bienvenida.

La elegancia de unas bonitas molduras. Si buscas un dormitorio romántico que grite elegancia y sofisticación con tan solo una mirada, unas bonitas molduras en la pared pueden darte ese toque chic que estás buscando. Con ellas, al igual que con los paneles de listones de madera, puedes jugar hasta conseguir la composición adecuada. Enmarcando la cama, la zona de las mesillas, todo el espacio de descanso o lo que quieras.

Un relajante papel pintado. Es una de las opciones más versátiles, dado el gran número de propuestas que tienes a tu alcance. Empapelar la pared del cabecero con un bonito papel pintado puede marcar la diferencia. Puedes apostar por un papel liso con textura, para darle un sutil protagonismo. Puedes preferir un papel pintado muy extravagante, que denote tu gran personalidad. Puede ser romántico, divertido o totalmente liso. Lo importante es que te transmita esa paz que buscas en tu dormitorio y que te encante.