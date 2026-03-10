Vuelve una tendencia que viste en el salón de tu abuela y ahora vas a rescatar

Será mejor que recuperes la imagen y quizás algunos elementos del salón de tu abuela, vas a ahorrar mucho si decides rescatar esta nueva tendencia en decoración. Volvemos al pasado en muchos aspectos, en un intento de recuperar un estilo de vida mucho más calmado, sin tantas prisas o detalles que han acabado convirtiéndose en un problema. El minimalismo, da paso a algo más, a los elementos maxi que acaban dando personalidad a cualquier espacio de una manera que quizás nos costará creer.

Este tipo de elementos que llegan sin avisar son una tendencia al alza que puede acabar siendo un detalle de tu salón que hará que se vista de gloría en especial en estos días en los que vas a rescatar algo sorprendente. Un cambio de ciclo puede convertirse en el mejor aliado de un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Una novedad que, tendremos que empezar a ver llegar y hacerlo de una manera diferente. Con lo cual, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos elementos que podemos empezar a visualizar una novedad importante en estos días que tenemos por delante.

Viste tu salón con una tendencia que vuelve

El salón es uno de los puntos de la casa en el que pasamos más tiempo y no es casualidad. Nos enfrentamos a una serie de elementos que pueden acabar generando una vuelta al pasado, en busca de confort, pero también de esa personalidad de los salones antiguos.

La casa de la abuela era un sitio de seguridad máxima, donde crecíamos a un ritmo lento y pausado. Esos días en los que pasábamos horas jugando y disfrutando de una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en breve.

Son tiempos de poner en práctica determinados elementos que van de la mano y pueden acabar generando alguna que otra sorpresa en estos días de cambios que deberemos empezar a ver llegar. Estaremos muy pendientes de una serie de tendencias que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

En estos días en los que el salón puede cobrar vida de forma diferente, con la mirada puesta a este elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. De un pasado que vuelve y lo hace con la mirada puesta a estos cambios que tenemos por delante.

Vas a rescatar este elemento del salón de tu abuela

Sin duda alguna, habrá llegado un momento en el que vamos a ver esta parte de la casa con otros ojos. Con unas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días. Los expertos del blog trapillos nos dan una serie de consejos que podemos aplicar para darles a las cortinas del salón el protagonismo que se merece. Rescatando algunos de los elementos propios del salón de la abuela que deberemos rescatar en estos días en los que vuelven las tendencias de tiempos pasados. Puedes crear tus propias borlas para las cortinas en un abrir y cerrar de ojos:

Lo primero que deberás hacer es tomar la tela que hayas elegido y con ayuda de un molde circular marcar dos círculos en el género.

Una vez que tengas los círculos marcados en la tela deberás tomar una tijera y cortar éstos por sus bordes.

Ahora deberás colocar los dos círculos de tela, uno sobre otro, con sus lados derechos mirando hacia adentro. Luego, irás a la máquina de coser y pasarás un pespunte por el borde para unir ambos géneros. Tené en cuenta que deberás dejar unos centímetros sin coser. Una vez que hayas terminado darás vuelta la pieza de tela.

Tomá el relleno y comenzá a introducirlo en la pieza de tela. Recordá que deberás colocarlo por el espacio que dejaste sin coser en el paso anterior.

Cortá una tira de lana de 20 centímetros y doblala por la mitad. Luego, introducí la misma justo en el espacio que dejaste sin coser dentro de la borla. Te aconsejamos que te guies por la imagen de aquí abajo.

Tomá aguja e hijo y con un par de puntadas cerrá el espacio que dejaste sin coser en el paso 3. Tené en cuenta que también deberás coser la tira de lana para que quede bien fija a la tela.

Ahora deberás cortar 10 tiras de lana de 20 centímetros cada una, 10 tiras de hilo de 20 centímetros cada una y 10 tiras de tela de 20 centímetros de largo por 1 de ancho. Una vez que tengas todas las tiras las doblarás por la mitad y las unirás con ayuda de un hilo central. Te aconsejamos que te guies por la imagen de aquí abajo.

Tomá las tres mostacillas que hayas elegido e introducilas en el hilo central que une las tiras de lana, de tela y de hilo. Una vez que estén introducidas cerraras el hilo con un nudo bien ajustado.

Como último paso deberás volver a tomar aguja e hilo para unir la parte inferior de la borla a la parte superior. En nuestro caso colocamos la parte inferior en el centro inferior del círculo y le dimos unas puntadas para realizar la unión de la tela con el hilo.