Ábalos y la fiesta con cocaína del diputado Sicilia: «A mí la Policía me trasladó que sí ocurrió, aunque oficialmente se ocultó»

José Luis Ábalos, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE -actualmente en prisión-, revela en esta entrevista exclusiva en OKDIARIO -realizada poco antes de su ingreso en la cárcel- un episodio inédito: en plena pandemia, el diputado socialista Felipe Sicilia habría sido sorprendido en una fiesta con cocaína. El atestado nunca apareció. Ábalos relata cómo la Policía le informó de los hechos, pero atestigua que nunca más supo qué había ocurrido finalmente.

PREGUNTA.- ¿A usted le consta que se hizo desaparecer el atestado de una fiesta que hizo en pandemia Felipe Sicilia, diputado del Partido Socialista, en la que aparecieron notables cantidades de cocaína?

RESPUESTA.- No sé exactamente el tema de la intervención y el contexto… Me acuerdo de que yo estaba en Jaén; todavía había restricciones, pero no sé en qué estado estábamos de la pandemia. Me llamaron por teléfono para decirme que había ocurrido eso, pero luego pregunté qué había pasado finalmente y no había nada.

P.- ¿No había nada porque se hizo desaparecer?

R.- Oficialmente, no ocurrió.

P.- ¿Ocurrió y a lo mejor se borró?

R.- A mí me trasladaron que ocurrió, pero cuando pregunté, no había ocurrido.

P.- Y entre medias, ¿qué pasó?

R.- Pues habría que preguntarlo… A mí me cuesta pensar que una intervención policial pueda hacerse desaparecer.

P.- ¿De dónde le llegó la información?

R.- Me llegó de la Policía.

P.- ¿Que a Felipe Sicilia le habían sorprendido en una fiesta en plena pandemia?

R.- Una fiesta en la que, posiblemente, entre los participantes estuviera este diputado.

P.- ¿Con consumo de cocaína?

R.- Pero no sé cuánto había ni dejado de haber. Más que nada, lo que llamó la atención es porque era en pandemia y era en un hotel, o algo así. Y bueno, me lo dijeron en el sentido de que, como secretario de Organización, estuviera prevenido por la trascendencia que pudiera tener.