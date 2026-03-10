Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 10 marzo de 2026 en Valencia

Este martes 10 de marzo, Valencia vive otro día de Fallas con la celebración de la mascletá en la plaza del Ayuntamiento. La pirotecnia Crespo será la encargada de disparar el espectáculo que, como suele ser habitual, tendrá lugar a las 14:00 horas. Este será el gran acto de hoy en las Fallas a la espera del inicio de la semana grande fallera el próximo domingo 15 de marzo. Consulta el programa de las Fallas de Valencia para este martes 10 de marzo.

Valencia sigue en Fallas a la espera de la semana grande, que tendrá lugar entre el domingo 15 de marzo y el jueves 19 de marzo, Día de San José, en el que se celebrará la tradicional Cremá que pondrá punto y final a las Fallas de Valencia 2026. Hasta la fecha, los devotos falleros podrán disfrutar de varios actos durante una semana que sigue siendo lectiva y laborable en la capital de la Comunidad Valenciana.

Para este martes 10 de marzo, el acto más importante de las Fallas de Valencia 2026 será la mascletá que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas. La pirotecnia Crespo será la encargada de disparar el conjunto de mascletás en un acto que volverá a estar presidido por las falleras mayores de la ciudad junto a su corte de honor y todos los cargos institucionales. La lluvia volverá a amenazar este acto, como ya ha ocurrido en los últimos días.

Este martes 10 de marzo llega otra DANA a la Comunidad Valenciana que amenaza las Fallas y la AEMET ha confirmado en su predicción un 90% de posibilidades de lluvia entre las 12:00 horas y las 20:00 horas en la ciudad de Valencia. «Cielo muy nuboso con precipitaciones, sin descartar que sean localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en el norte», avisa sobre lo que puede ocurrir en la provincia de Valencia.

Este martes 10 de marzo los valencianos y turistas que lo deseen también podrán visitar la Exposición del Ninot que está situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ahí podrán observar los ninots elegidos por cada comisión fallera que compiten para ser indultados y evitar la Cremá del 19 de marzo. El horario es de 10:00 horas a 22:00 horas y el coste de la entrada es de 4 euros, siendo dos euros menos para jubilados, niños y personas con discapacidad.

El programa del 10 de marzo en las Fallas de Valencia