Nubosidad y lluvias débiles en Castilla y León, mejora hacia la tarde, según AEMET

Nuboso con precipitaciones débiles en general, especialmente en la mitad sur de Castilla y León durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera una disminución de la nubosidad y las lluvias. La cota de nieve se situará entre 800 y 900 metros en el suroeste y de 1000 a 1200 metros en el resto, ascendiendo posteriormente. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en el este, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente.

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 10 de marzo

Cielo nublado con mejora vespertina en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvias intensas, podrían dejar caer alguna que otra gota a primera hora. La temperatura mínima rondará los 3 grados, mientras que la sensación térmica se sentirá un poco más fresca, como si el aire aún guardara el abrazo del invierno. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:43, la humedad comenzará a descender, aunque el ambiente se mantendrá algo cargado durante la mañana.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro con temperaturas que alcanzarán los 13 grados. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que la sensación térmica se eleve a un confortable nivel. Con la puesta del sol a las 19:22, León disfrutará de unas horas de luz que invitan a pasear y disfrutar del aire fresco, sin el riesgo de precipitaciones que nos acompañe en la tarde-noche.

Zamora: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 4°C, mientras el viento del noreste sopla suavemente a 15 km/h. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia alcanza un 90% y las primeras gotas podrían hacer su aparición antes del mediodía, acompañadas de un cielo cubierto que oscurece el paisaje.

A diferencia de la mañana, la tarde promete ser más tranquila, con una probabilidad de lluvia nula y temperaturas que alcanzarán los 13°C. Sin embargo, la sensación térmica puede descender hasta los 2°C, lo que podría resultar incómodo. Con una humedad que oscila entre el 65% y el 90%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede intensificarse con ráfagas de hasta 75 km/h.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvias matutinas

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, lo que sugiere que será un inicio de jornada muy húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 2°C de mínima y los 12°C de máxima, con una sensación térmica que podría alcanzar los 13°C. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando hasta el 95%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

A medida que avance la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a cero. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un ambiente más agradable al caer la tarde. Con la salida del sol a las 07:42 y su puesta a las 19:23, Salamanca disfrutará de más de 11 horas de luz, ideal para aprovechar el final del día.

Valladolid: cielo nublado con posibles lluvias

El tiempo en Valladolid se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, con algunas posibilidades de lluvia que irán disminuyendo a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, aunque con un ligero viento del noreste que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando la tranquilidad que ofrece la jornada. Las actividades diarias se verán favorecidas por un ambiente sereno, perfecto para salir a tomar un café o dar un paseo por los parques.

Cielos nublados con sol a la tarde en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene, aunque las condiciones mejoran hacia la tarde, donde el sol podría asomarse entre las nubes. Con una máxima de 12 grados, es recomendable llevar una chaqueta ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, ya que la tarde promete ser más agradable y sin lluvias.

Palencia: cielos nublados y chubascos matutinos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes, especialmente hasta el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en torno a los 13 grados.

Por la tarde, el cielo se despejará y la temperatura alcanzará los 13 grados, ofreciendo un respiro tras la lluvia matutina. Con vientos del noreste a 15 km/h, se recomienda llevar un abrigo ligero, ya que la noche se presentará fresca, con mínimas de 3 grados y sin probabilidad de lluvia.

Cielos nublados y lluvia persistente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas rondarán entre 1 y 2 grados y la sensación térmica puede descender hasta -1, así que es recomendable abrigarse bien antes de salir.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá hasta el mediodía, pero por la tarde se espera una ligera mejora, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán hasta 4 grados. No olvides llevar un paraguas y, si puedes, opta por ropa impermeable para mantenerte seco y cómodo.

Segovia: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 9 grados.

Con la llegada de la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, así que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La sensación térmica podría descender, así que abrigarse bien será clave para disfrutar de la jornada.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un cielo que se presenta parcialmente nublado y aunque la temperatura mínima ronda los 2 grados, la sensación térmica puede descender hasta los 0 grados, lo que nos recuerda que aún estamos en una época fresca. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es baja, pero no se descarta alguna ligera llovizna.

Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente hacia la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 11 grados y con una humedad relativa que oscilará entre el 65 y el 100%, la sensación térmica podría llegar a ser más fría. Con el sol saliendo a las 07:36 y poniéndose a las 19:10, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque con un tiempo variable que nos mantendrá alerta.

