Éstas son las personas que no van a poder votar en las elecciones de Castilla y León 2026, según la ley

El próximo domingo 15 de marzo, se celebrarán las elecciones de Castilla y León 2026. Un total de 2.097.768 electores (1.917.546 residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero) están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la comunidad autónoma, convocados, lo que supone 3.145 más que en los comicios del 13 de febrero de 2022, un aumento del 0,2%.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este incremento se debe principalmente a un aumento del censo en el extranjero de 20.043 personas, compensado en parte por una disminución de 16.898 votantes residentes en la comunidad. Por provincias, del total de electores, 136.195 corresponden a Ávila, 299.425 a Burgos, 424.287 a León, 137.353 a Palencia, 303.191 a Salamanca, 120.825 a Segovia, 76.573 a Soria, 437.764 a Valladolid y 162.155 a Zamora.

Elecciones en Castilla y León 2026

Actualmente, el parlamento autonómico de Castilla y León está compuesto por 82 procuradores, es decir, diputados regionales. Con este número total de representantes, la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, lo que corresponde a la mitad más uno de la cámara. Los 82 procuradores de las Cortes se distribuyen entre las nueve provincias de la comunidad autónoma según su población: Valladolid cuenta con 15 escaños, León con 13, Burgos con 11, Salamanca con 10, Ávila con 7, Palencia con 7, Segovia con 7, Zamora con 7 y Soria con 5 escaños.

En total, hay nueve partidos políticos que se presentan en todas las provincias (circunscripciones), cada una con su propia lista: Escaños en Blanco, IU-Sumar-Verde Equo, PACMA, Partido Castellano-Tierra Comunera, Podemos-Alianza Verde, PP, PSOE, Se acabó la fiesta y Vox. Después, cada circunscripción añade otros partidos:

Ávila : Falange Española, Nueve CyL, Por Ávila (XAV), Ciudadanos.

: Falange Española, Nueve CyL, Por Ávila (XAV), Ciudadanos. Burgos : Ciudadanos, Decide-Nueve CyL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Un Mundo + Justo, Vía Burgalesa Municipalista.

: Ciudadanos, Decide-Nueve CyL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Un Mundo + Justo, Vía Burgalesa Municipalista. León : Coalición por el Bierzo, Ciudadanos, Nueve CyL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL), Proyecto Alantre, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

: Coalición por el Bierzo, Ciudadanos, Nueve CyL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL), Proyecto Alantre, Unión del Pueblo Leonés (UPL). Palencia : Ciudadanos, España Vaciada, Falange Española de las JONS, ¡Vamos, Palencia!, PANCAL-URCI (Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana), Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Un Mundo + Justo.

: Ciudadanos, España Vaciada, Falange Española de las JONS, ¡Vamos, Palencia!, PANCAL-URCI (Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana), Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Un Mundo + Justo. Salamanca : Ciudadanos, España Vaciada, Nueve CyL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

: Ciudadanos, España Vaciada, Nueve CyL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL). Segovia : Nueve CyL, Por Un Mundo + Justo.

: Nueve CyL, Por Un Mundo + Justo. Soria : Ciudadanos, Nueve CyL, Soria ¡ya!.

: Ciudadanos, Nueve CyL, Soria ¡ya!. Valladolid : Ciudadanos, Falange Española de las JONS, Municipalistas-España Vaciada, Nueve CyL, PANCAL-URCI (Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana), Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Ávila (XAV), Por Un Mundo + Justo.

: Ciudadanos, Falange Española de las JONS, Municipalistas-España Vaciada, Nueve CyL, PANCAL-URCI (Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana), Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Ávila (XAV), Por Un Mundo + Justo. Zamora: Ahora Decide-España Vaciada, Ciudadanos, Nueve CyL, Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), Por Un Mundo + Justo, Soberanía Alimentaria Española, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Derecho a voto

Sin embargo, no todos los ciudadanos que habitan en Castilla y León pueden votar en las elecciones autonómicas de 2026. En primer lugar, los menores de 18 años no tienen derecho a voto. Por otro lado, el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que «aquellas personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial firme a la pena, principal o accesoria, de privación del derecho de sufragio mientras dure su cumplimiento».

Trayectoria

Las primeras elecciones autonómicas en Castilla y León se celebraron el 8 de mayo de 1983, tras la instauración del estatuto de autonomía. En estos comicios, la fuerza más votada fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con un 44,8 % de los votos y 42 diputados autonómicos. Le siguió Alianza Popular, como segunda fuerza más votada. Alianza Popular fue una coalición que más adelante acabaría convirtiéndose en el actual Partido Popular (PP). En dichas elecciones, obtuvo el 40% de los votos y 39 diputados autonómicos.

En las elecciones de 1991, el PP comenzó a superar de manera significativa al PSOE, con un 44,3% de los votos frente al 37,1% del PSOE. Este auge se consolidó en 1995, cuando el PP fue primera fuerza política en la comunidad, obteniendo el 52,5% de los votos. Desde entonces, y hasta 2011, el PP mantuvo entre el 48% y el 53% de los votos en cada legislatura. Durante esta etapa, Juan Vicente Herrera se convirtió en uno de los políticos más representativos, ocupando la presidencia de la Junta desde 2001 hasta 2019.

Entre 1995 y 2011, el PSOE sufrió una caída sostenida, logrando alrededor del 30% de los votos y convirtiéndose en principal fuerza de oposición. Partidos como la Unión del Pueblo Leonés (UPL) e Izquierda Unida (IU) lograron una representación limitada en las Cortés. La década de 2010 marcó un punto de inflexión: en 2015, el PP perdió la mayoría absoluta y entraron nuevas formaciones como Ciudadanos y Podemos. En 2019, el PSOE fue la fuerza más votada, aunque sin mayoría, y el PP y Ciudadanos formaron coalición con Alfonso Fernández Mañueco como presidente.

En las elecciones de 2022, se consolidó la entrada de VOX con 13 escaños, estableciendo un gobierno de coalición con el PP, mientras los partidos regionalistas Soria ¡Ya! y Por Ávila obtuvieron representación por primera vez, mostrando un escenario político más plural y fragmentado.