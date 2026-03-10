Parece mentira pero no lo es: en este pueblo de América se habla vasco y la razón es de lo más curiosa

El País Vasco es una comunidad extensa, con muchos pueblos a los que se recomienda una visita o escapada, pero ¿sabías que existe uno más allá de nuestras fronteras? Está en Argentina, y es un pueblo que ha llamado mucho la atención porque en él se habla en vasco. El nombre Macachín y el hecho de quela cultura vasca forme parte de la vida cotidiana, tiene que ver con una herencia real de las familias que emigraron desde España a principios del siglo XX y que acabaron asentándose en zonas rurales del país. Con el paso del tiempo, aquella comunidad creó asociaciones, mantuvo tradiciones y consolidó un entorno donde el vínculo con Euskadi sigue plenamente vigente.

La presencia vasca en América está documentada desde hace décadas. Hoy existen 161 casas vascas reconocidas oficialmente por el Gobierno Vasco, repartidas por todo el mundo. Argentina es uno de los países donde esta huella es más profunda y diversa. A diferencia de otros enclaves donde las tradiciones se limitan a actividades puntuales, aquí la cultura vasca se incorporó al día a día y adquirió continuidad. En ese mapa destaca Macachín, una localidad de unos 6.000 habitantes situada en La Pampa a unos 600 kilómetros de Buenos Aires. Lo que la distingue no es sólo su origen migratorio, sino la forma en que esa identidad se ha mantenido activa: enseñanza de euskera, presencia visible de símbolos vascos, deporte tradicional, gastronomía y un tejido asociativo que sigue funcionando más de un siglo después. Para quienes llegan por primera vez quizá resulte sorprendente; para los vecinos, en cambio, es simplemente su historia.

El pueblo de América en el que se habla vasco

La explicación está en su origen. A principios del siglo XX, Argentina impulsó la llegada de inmigrantes europeos para poblar zonas interiores muy poco habitadas. Los vascos, con larga tradición agrícola y ganadera, encontraron en La Pampa un entorno adecuado para empezar una nueva vida. Muchos se asentaron en Macachín y, con el tiempo, formaron una comunidad cohesionada que dio lugar a la Asociación Cultural Vasca Eusko Alkartasuna, un espacio que sigue activo hoy y que ha sido clave para preservar la identidad local.

Lejos de diluirse con los años, esa herencia cultural se mantuvo. Las nuevas generaciones crecieron rodeadas de costumbres familiares, celebraciones tradicionales y actividades organizadas por la asociación. De ahí que, para buena parte del pueblo, el euskera no sea un idioma ajeno: forma parte de su entorno, aunque no todos tengan ascendencia directa.

Un pueblo que se dio a conocer a través de las redes

La peculiaridad del lugar llamó recientemente la atención del creador de contenido Nacho Z, que decidió viajar hasta allí para conocer la historia de primera mano. Su visita ayudó a dar visibilidad a esta comunidad y evidenció algo que para los vecinos es completamente normal, y es que en medio de una región casi despoblada exista un pequeño enclave donde se enseñe euskera y se practiquen deportes como la pelota vasca o las bocas, una actividad similar a la petanca.

Su llegada también puso el foco en la vida cotidiana de un territorio con baja densidad de población y grandes distancias. Macachín se alza literalmente «en medio de la nada», como suele describirse la zona, pero aun así conserva una oferta cultural sorprendente. Hay un hotel de inspiración vasca, un restaurante que mezcla gastronomía local con recetas tradicionales, y un bar de pintxos llamado Txoko que se ha convertido casi en símbolo de la identidad del pueblo.

Qué costumbres vascas tienen en Macachín

La enseñanza del euskera es uno de los pilares más llamativos. No se trata sólo de clases para quienes tienen apellidos vascos; cualquier vecino puede apuntarse y aprender un idioma que, en Europa, solo se habla en el País Vasco y en parte de Navarra e Iparralde. La transmisión generacional, la curiosidad y el vínculo familiar explican por qué esta pequeña localidad ha mantenido vivo un idioma tan minoritario incluso lejos de su territorio original.

A ello se suma la práctica del deporte rural vasco, especialmente la pelota. Las canchas están integradas en la vida del pueblo y son punto de encuentro habitual. En fechas señaladas también se organizan celebraciones de cultura vasca que incluyen danzas, música y gastronomía típica. Todo ello refuerza una sensación compartida por quienes lo visitan ya que Macachín es, en cierto modo, un pedazo del País Vasco plantado en suelo argentino.

Al final, lo curioso de Macachín no es sólo que mantenga costumbres vascas, sino que lo haga de manera natural, sin convertirlo en reclamo turístico ni en una rareza folclórica. La identidad vasca forma parte del paisaje, igual que los molinos, las llanuras pampeanas o las casas bajas que definen la zona. La mezcla entre raíces locales y herencia inmigrante ha construido una comunidad singular que ha logrado que el euskera, un idioma milenario, sobreviva a 10.000 kilómetros de su hogar original.