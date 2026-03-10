Rebajar el IVA de la luz al 10% como ha pedido el PP costaría a las arcas públicas 370 millones de euros, el 0,12% de lo recaudado por Hacienda con todos los impuestos de enero a noviembre de 2025. Esta es la cantidad extra de dinero que ha recaudado Hacienda en los once primeros meses de 2025 -último dato publicado- por subir el IVA de la luz del 10% al 21% desde el 1 de enero de 2025. Es la cantidad que está en juego si el Gobierno decidiera volver a poner en marcha esta medida, como le pide el PP.

El PP ha pedido este lunes que el Gobierno baje ya el IVA de la luz y del gas del 21% al 10% para hacer frente al incremento de los precios por la guerra en Irán.

De acuerdo con los datos de Omie, el encargado del mercado mayorista de electricidad, el precio de la luz ha subido un 843% desde el 1 de marzo, día en que comenzaron los ataques sobre Irán de Estados Unidos e Israel.

El 28 de febrero el precio de la luz en el mercado mayorista fue de 14,50 euros por megavatio hora (€/MWh). En la madrugada del 1 de marzo, Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el precio de la luz empezó a dispararse hasta situarse en 136,86 €/MWh este martes, 10 de marzo. El incremento es de 122 €/MWh, el 843%.

El precio de este martes supone triplicar el precio que marcó el Gobierno para volver a subir el IVA de la luz al 21% desde el 1 de enero de 2025, que fue de 45 €/MWh. De momento, son sólo diez días de subidas continuas y habrá que ver la duración del conflicto.

En cuanto a rebajar el IVA del gas también al 10%, como pide el PP, lo recaudado extra por el Gobierno en 2025 han sido 143 millones de euros, aunque en este caso ha sido menos tiempo, puesto que el Gobierno subió el IVA del gas al 21% en abril de 2024.

Sumados el IVA de la luz y el del gas, la recaudación extra que estaría en juego por situarlos de nuevo en el 10% sería 513 millones, según los datos de Hacienda, el 0,17% de todo lo recaudado por impuestos hasta noviembre de 2025.

Además, el PP ha pedido también eliminar el Impuesto a la Generación Eléctrica, el 7%, que este año ha supuesto para Hacienda una recaudación extra de 436 millones de euros. Según fuentes del PP, estas medidas ahorrarían 75 euros mensuales a una familia media española -dos adultos y dos hijos-.

La guerra de Irán ha disparado el precio de la luz en el mercado mayorista, pero también el precio del gas, del petróleo y, en consecuencia, de los combustibles.

El gas ha tocado los 61 euros por megavatio hora (€/MWh) este lunes, disparándose un 90% sobre la cotización de antes del 1 de marzo. La cifra es de nuevo más alta que la que marcó el Gobierno en la anterior guerra para instaurar la llamada excepción ibérica, es decir, topar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad en los ciclos combinados en 45 €/MWh.

En cuanto a las gasolinas, también están ya rozando los precios que tenían cuando el Gobierno aprobó las ayudas de 20 céntimos a la compra de gasolina, medida que fue criticada porque beneficiaba a todas las rentas por igual.

Diferentes ministros del Gobierno han explicado que ya están buscando qué medidas poner en marcha, aunque no han concretado cuándo ni cuáles. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha admitido que la guerra «ya se nota en el bolsillo de los españoles» por la subida de los carburantes.