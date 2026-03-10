El franco de Suiza ha tocado máximos históricos frente al euro tras blindar en la Constitución el dinero en efectivo. Eso, sumado a la neutralidad histórica del país en un momento de guerra, está llevando al auge a esta divisa. La medida fue votada en referéndum y aprobada por un 73,6% de la población y ha logrado garantizar el cash bajo cualquier circunstancia e intento de eliminarlo en el futuro.

Esto sucede en un momento en el que otros países están especulando con la creación del dinero digital (CBDC), que, si bien no acaba con el efectivo, sí puede ser interpretado como un riesgo.

En concreto, el franco alcanzó los 1,11 euros este fin de semana, en un momento en el que, además, el euro se encuentra en una situación relativamente débil. En el último mes, la moneda de la eurozona ha perdido un 2,4% de su valor frente al dólar estadounidense, especialmente tras el estallido de la guerra de Irán.

Tras estos movimientos en el mercado de divisas, el franco de Suiza se ha situado en máximos históricos. Uno de los motivos que ha llevado a esta situación es el haber blindado el efectivo en la Constitución, algo que protege a esta moneda de hipotéticas políticas monetarias expansivas que sí pueden llegar a darse en otros lugares.

Suiza blinda el franco

En concreto, la supresión del dinero en metálico en una economía puede propiciar la implementación de tipos de interés negativos por parte de las autoridades. Este escenario, en estos momentos, es completamente imposible en territorio suizo. De hacerlo, los habitantes podrían recurrir siempre a tener francos en efectivo.

El Movimiento Suizo por la Libertad, cercano al liberalismo, creó una iniciativa para blindar el dinero en metálico en el país. En ella, aseguraban que esta forma de pago ofrece más libertad, pues se puede usar fácilmente en cualquier lugar y momento.

Sin embargo, el Consejo Federal consideró que la redacción de esta propuesta era «demasiado vaga», por lo que hizo su propia versión. La del grupo ciudadano fue rechazada con un 54,7% de los votos en contra (al límite), mientras que la del consejo se aprobó con más del 70% de los boletos.

Ahora, aun existiendo la posibilidad de que Suiza entre en el barco de las CBDC, es decir, de las monedas digitales estatales, el efectivo queda legalmente blindado, impidiendo llevar las políticas expansivas a otro nivel en el país.

Esto, sumado a la posición neutral histórica del país en todos los conflictos bélicos, ha hecho que la nación helvética transmita mucha más seguridad a los mercados que la eurozona. Así, su moneda se ha mostrado como una reserva de valor en un contexto mundial de grandes caídas bursátiles y depreciación de las divisas.

Otras votaciones

Otra de las cuestiones que se han votado este fin de semana en Suiza ha sido la de permitir que los matrimonios puedan hacer la declaración de la renta por separado. Hasta el momento, las personas casadas tenían la obligación de hacerlo de forma conjunta, aunque perdiesen dinero, algo que sólo beneficiaba a los hogares en los que uno de los esposados no trabajaba.

Por otro lado, los suizos han votado en contra de crear un fondo económico de contingencia para luchar contra el cambio climático. En este caso, más del 70% de los votos han rechazado la propuesta.