Guerra en Irán y ataques de EEUU e Israel, en directo | Ataques, muertos y reacciones
Ya ha pasado más de una semana desde el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. El objetivo de EEUU era destruir las infraestructuras estratégicas. En los ataque falleció el líder ayatolá Alí Jameneí. El Ministerio iraní ha confirmado más de 1.200 muertos y 10.000 heridos, según informa Ep. Irán ha anunciado nuevos ataques hacia Tel Aviv.
Por su parte, EEUU ha anunciado que ha destruido más de 3.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Entre sus logros destaca haber logrado el dominio aéreo total sobre Irán.
Sigue en directo las últimas noticias de la guerra en Iran, los ataques de EEU e Israel y la última hora en OKDIARIO.
Trump asegura que Irán «está siendo destruido»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado domingo que tomará de manera «mutua» junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la decisión de cuándo poner fin a la ofensiva conjunta contra Irán.
«Creo que es mutua, en cierta medida. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta», ha señalado el inquilino de la Casa Blanca tras ser preguntado por si Netanyahu tendría voz en el proceso. Si bien, el presidente estadounidense ha subrayado que será él mismo quien tendrá la última palabra, en el marco de una entrevista con el diario Times of Israel.
También ha defendido haber hecho «un gran trabajo» junto a Netanyahu, destacando en concreto las operaciones en Irán, país que, ha aseverado, «está siendo destruido». «Irán iba a destruir a Israel y todo lo que lo rodea y ahora miren lo que tenemos: los estamos destruyendo», ha incidido en una conversación en la que ha aseverado que Irán «habría destruido» si él no estuviera y que «Israel no existiría hoy», en el caso de Netanyahu.
Buenos días. Comenzamos en directo la retransmisión de la Guerra de Irán
La guerra se inició el día 28 de febrero. Más de una semana de ataques, bombardeos y reacciones de EEUU, España y otros países. Sigue en directo en OKDIARIO toda la información relevante de la guerra.
Bombardeo iraní en Bahréin
Un ataque iraní con drones en Sitra, una pequeña isla de Bahréin situada al sur de Manama, ha dejado 32 heridos, cuatro de ellos graves, de los que algunos serían niños que necesitan ser operados a causa de sus lesiones, según han denunciado las autoridades bahreiníes.
El Ministerio de Salud de Bahréin, que ha precisado que la totalidad de los heridos son de nacionalidad bahreiní, ha afirmado que entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años con graves lesiones en la cabeza y los ojos, y dos niños de siete y ocho años con graves lesiones en las extremidades inferiores, mientras que el más pequeño de los heridos es un bebé de dos meses, según ha recogido la agencia estatal de noticias BNA.