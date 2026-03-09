El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 9 de marzo de 2026, con una importante caída del 2,8%, lo que ha llevado al selectivo a situarse algo por debajo de los 16.600 puntos. La semana pasada, el índice español acumuló un descenso del 7%. Así, el pesimismo por la guerra de Irán no cesa, y los temores a un enquistamiento del conflicto están generando números rojos en los mercados de todo el mundo.

En concreto, las Bolsas asiáticas han amanecido con caídas cercanas al 6%, especialmente en Japón, Corea del Norte y Vietnam. No obstante, pese a todo ese pesimismo, los mercados de China resisten con relativa dignidad, pues sus caídas no llegan al 1%.

Por su parte, en el lado contrario, el precio del petróleo en Europa ha amanecido este lunes con una subida de alrededor del 17%, tocando en ocasiones los 109 dólares por barril. La cotización ya se había revalorizado un 26% durante la semana pasada, algo que ha llevado a los países del G7 a plantear vaciar sus reservas.

En medio de esta volatilidad, la industria de Alemania ha dado una desagradable sorpresa con importantes caídas tanto en la cantidad de pedidos como en la producción, según los datos publicados este lunes por el portal estadístico del país, Destatis.

De hecho, las previsiones apuntaban a números positivos en el primer mes del año, pero la realidad ha roto con las previsiones mostrando un descenso del 0,5% intermensual en la producción y un desplome del 11,1% en los pedidos.

El Ibex 35

Tras la apertura, el Ibex 35 ha vivido caídas superiores al 3%, dejando muy atrás los 17.000 enteros.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acerinox (-5,31%), IAG (-4,86%), Ferrovial (-4,7%) y Sacyr, que cedía en torno a un 4,5%, mientras que, por el contrario, la única compañía que avanzaba era Repsol, con un 1,01%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,7% para Milán, del 2,33% para Fráncfort, del 2,26% para París y del 1,6% para Londres.

Igualmente, las principales bolsas del continente asiático han cerrado este lunes en negativo, con una fuerte caída del 5,2% en el caso del selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio, tras las fuertes subidas del precio del petróleo y el dato de inflación de China, peor lo esperado.