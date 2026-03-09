Los Gobiernos de Croacia y Portugal han anunciado este lunes, 9 de marzo, su intención de aprobar un decreto para el establecimiento de precios máximos para la venta al público de combustible.

Así, Portugal ha anunciado que con el objetivo de «atenuar» el impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno de Luís Montenegro aprueba una rebaja fiscal «extraordinaria y temporal» del Impuesto sobre los productos petrolíferos, «devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto».

En concreto, en Portugal, se espera que los precios van a experimentar la subida más rápida de su historia, según las previsiones del Ministerio de Finanzas portugués. De esta forma, se estima un aumento de más del 23% por litro en el caso del gasóleo, y otros 7,4 céntimos en el de gasolina 95.

En el caso de Croacia, también se incluye la modificación del decreto sobre el impuesto especial sobre los productos energéticos y la electricidad, con el fin de mitigar el aumento de los precios de la energía y proteger a los ciudadanos.

«Sabemos cómo tomar decisiones y liderar una política que permita un suministro seguro de energía y, lo más importante, precios asequibles en tiempos de crisis para nuestros ciudadanos y para nuestra economía», ha afirmado Plenkovic, ante el impacto directo del cierre del estrecho de Ormuz en los precios del combustible en Europa y Croacia, después de que el coste del barril de Brent se haya disparado a unos 107 dólares.

En el caso del Gobierno de Croacia han indicado que se determinará quincenalmente la base para establecer los precios máximos del combustible y se reducirá el importe de la prima de las entidades energéticas que comercializan derivados del petróleo, así como el importe del impuesto especial sobre el diésel.

De este modo, en Croacia, el precio de venta al público del Eurodiésel sin aditivos será de 1,55 euros por litro, frente a los 1,72 euros a los que ascendería sin las medidas del Gobierno, mientras que el del Eurosuper será de 1,50 euros por litro a partir de mañana, frente a los 1,55 euros sin la intervención.

Asimismo, el Gobierno de Croacia también ha ayudado a los agricultores y pescadores, que son los que más utilizan el diésel azul en su maquinaria, ya que su precio actual de 0,80 euros por litro pasará a ser de 0,89 euros por litro, cuando sin las medidas del Gobierno subiría a 1,06 euros.

Sube el precio del combustible

La escalada de precios solo acaba de comenzar si se prolonga el conflicto en Oriente Medio en las próximas semanas, según el análisis de Barclays, que estima un alza hasta los 120 dólares el barril. «Estas cifras pueden parecer ‌demasiado elevadas, pero ⁠reiteramos que los fundamentos ⁠son más ‌sólidos y los riesgos son ‌mayores que el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando vimos materializarse estos ⁠niveles», indicó su equipo de materias primas.