Ekain Perrino, el joven víctima de una paliza salvaje por ser homosexual en un parque de Basauri (Vizcaya) en el verano de 2021, ha relatado durante el juicio contra sus once agresores que uno de ellos se le acercó y le pidió que se fuera del lugar, «das asco y nos vas a contagiar». Ekain le respondió que no iba a irse y que se marchase él si le molestaba su presencia, La reacción de los acusados fue darle una paliza hasta que quedó inconsciente mientras le gritaban «puto maricón de mierda».

Este lunes, sus once agresores se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Vizcaya para hacer frente a una petición de tres años de prisión cada uno por un delito de lesiones con el agravante de odio hacia la víctima por su homosexualidad.

El primero en declarar ha sido la víctima que recibió la salvaje paliza por ser homosexual: «Yo solo pude cubrirme la cabeza, hasta que me tiraron al suelo y aguanté hasta que me quedé inconsciente, recibiendo golpes a la vez y por todo el cuerpo». Sus agresores le siguieron golpeando a pesar de su estado: «Todos lanzaban insultos dirigidos a mi orientación sexual y no pude defenderme en ningún momento», ha asegurado.

Ha identificado a los autores de la paliza

El joven ha identificado a nueve de los once acusados presentes en el juicio, ya que los dos restantes no acudieron a esta primera sesión. La víctima ha aclarado que «ninguno se quedó con las manos quietas y le gritaban ‘puto maricón, sarasa, das asco, nos va a contagiar’”.

La víctima ha aclarado que no tenía ninguna relación con los once jóvenes que le dieron la paliza por ser homosexual: «Sólo les conocía de vista pero ellos sabían de mi orientación sexual porque algunos eran vecinos de mi pareja».

Secuelas físicas y psicológicas

El problema es que la víctima se sigue cruzando en la calle con los agresores, algo que agrava el cuadro de angustia que padece desde que sufrió la paliza por ser homosexual.

Además de tener que estar ingresado en el hospital y arrastrar secuelas físicas por un tiempo, también sufre secuelas psicológicas que requieren tratamiento psiquiátrico por depresión y ansiedad.

Los testigos confirman la agresión

Tras la víctima, ha llegado el turno de los testigos y de amigos de la víctima. Todos han corroborado la versión del joven que recibió la paliza por ser homosexual y han confirmado los insultos homófobos que recibió antes y durante la agresión salvaje.

Los testigos han dejado claro que la víctima no agredió a nadie. Su ex pareja ha confirmado el mismo relato y ha añadido que si no llega a interponerse entre los agresores homófobos y la víctima inconsciente, no hubieran dejado de golpearle hasta matarlo.

«No sé que habría pasado si no me tiro para protegerle, lo matan», ha explicado, mientras insistía en que los agresores le seguían diciendo «esto te pasa por ser un maricón de mierda» mientras le pateaban en el suelo a pesar de que el joven parecía estar muerto.

El juicio continuará este martes con las declaraciones de más testigos, de policías de la Ertzaintza y de los peritos forenses. Los acusados tienen previsto comenzar a declarar el próximo miércoles.