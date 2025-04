Son las imágenes de la agresión homófoba de los dueños de un Kebab de Murcia al concejal homosexual del PSOE Víctor Sáez en el Ayuntamiento de Lorquí al grito de «te mato maricón de mierda». La víctima, concejal de Festejos Turismo y Derechos LGTBIQ ha denunciado en redes la paliza como una agresión homófoba y denuncia que es la segunda vez que le agreden por su condición homosexual .

El vídeo de la agresión lo grabó un amigo de la víctima. Sucedió en la noche del pasado día 22 de abril en el Kebab 24 horas «La Merced» en Murcia, ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Calle Trinidad con Calle Obispo Frutos.

El concejal fue a utilizar el baño de este Kebab de Murcia pero estaba cerrado con llave, fue a reclamar a los dueños y ante su negativa pidió las hojas de reclamaciones que le negaron.

Paliza por pedir hoja de reclamaciones

Este es el relato de la víctima de la paliza homófoba en este kebab de Murcia contado por el mismo: «Una mujer que allí trabajaba, ya de cierta edad, no una niña, comenzó a sacarme burla, ella sabrá por qué. Le recriminé la actitud y como siguió (mientras me servían el kebab) pedí una hoja de reclamaciones. A todo esto, el dueño de este kebab de Murcia, me amenazó con reventarme, tengo vídeo, fotos, todo»

El concejal siguió pidiendo las hojas de reclamaciones: «Se reían de mí y nadie quería dármela. Me dijeron que no tenían. Por lo que dije que llamaría a la policía porque estaban obligados a tener y proporcionar al cliente la dichosa hoja. Yo también he trabajado en la hostelería y conozco cómo funciona el tema».

«Me gritaban maricón de mierda»

Ahí no terminó la cosa: «Me fui a la otra barra, móvil en mano, por supuesto, porque me parecía surrealista lo que estaba sucediendo, mientras escuchaba como el dueño del establecimiento me gritaba maricón de mierda. Le pedí la hoja de reclamaciones a la otra chica. La cual comenzó a decir “la niña está que se cree influencer” riéndose de mí y diciéndome que no tenia. Le dije que se estaba pasando y el dueño del kebab, padre de la chica, se tiró a por mí diciendo que con su hija no hablase, a lo que respondí que me daba igual que fuese su hija, que le estaba pidiendo una hoja de reclamaciones y tenían que dármela. Y fue a por mí diciendo “te mato, maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello” y de seguido, salieron de la barra y comenzaron a pegarme.

«Recibí puñetazos en cara, cabeza, costado, patadas… NADIE HIZO NADA. Nadie excepto mi amigo quien aún grabando, trató de separar y una amiga que intentó hacer lo mismo. Hasta con taburetes me dieron. Y solo resuena en mi cabeza el “maricón de mierda, maricón de mierda, te mato maricón de mierda”, cuenta el concejal.

«Más tarde se personó la policía nacional, tomaron mis datos y declaración y se dirigieron al establecimiento para hacer lo propio con ellos. El establecimiento siguió dando su servicio como si nada hubiera pasado, pero a mí la ambulancia me llevó a urgencias donde me hicieron radiografías, en pie, mano y examinaron mi cabeza.»

La víctima de la paliza homófoba en el kebab de Murcia termina su denuncia pública con un alegato: «Me defiendo a mí mismo, no me abandero de nada, ni lo pretendo. Pero es la SEGUNDA VEZ QUE ME AGREDEN POR SER HOMOSEXUAL. Y ya estoy cansado».

La Policía Nacional no ha recibido aún la denuncia del concejal socialista, pero acudió al kebab de Murcia e identificó a todos los implicados en el suceso a la espera de que el afectado denuncie los hechos.