La venganza es un plato que se sirve caliente y rápido entre los clanes familiares de Pinos Puente (Granada). Sólo unas horas después del entierro del joven de 20 años del clan de los Tontos asesinado a tiros por una cuestión relacionada con la droga, han ardido seis casas del clan familiar de los Charlones del que forma parte el detenido por el crimen. El olor a gasolina todavía era perceptible en las viviendas arrasadas.

Los incendios, prácticamente consecutivos, han tenido lugar de madrugada y afortunadamente sólo se han registrado daños materiales. Los habitantes de las casas quemadas habían huido a toda velocidad del pueblo granadino tras el crimen, dejando atrás sus plantaciones de droga. Los investigadores tienen claro que se trata del principio de la venganza del clan al que pertenecía la víctima mortal de la madrugada del sábado 9 de agosto.

La Guardia Civil y la Policía Local se han desplegado en este pueblo de cerca de diez mil habitantes muy próximo a Granada capital, para intentar evitar más actos de venganza. Especialmente se teme que los actos violentos se reproduzcan durante las fiestas que se celebran la semana que viene.

Robo de marihuana

En la madrugada del sábado 9 de agosto, un componente del clan de los Tontos se acercó hasta una vivienda del clan de los Charlones, supuestamente para robar la marihuana que se cultivaba y almacenaba en su interior.

La vivienda contaba con una gruesa puerta de madera y tras ella, ya en el interior de la casa, una reja aún más firme, para evitar robos de droga. Además, varias personas del clan de los Charlones custodiaban la droga armados hasta los dientes. Los guardianes dispararon sobre el presunto ladrón hasta en siete ocasiones, alcanzándole con dos disparos en el pecho.

El fallecido de 26 años resultó ser el sobrino de Antonio el Tonto, un conocido delincuente de Pinos Puente especialista en robar camiones, que acumuló decenas de detenciones. La víctima también era primo de otro vecino encarcelado por matar a otro a tiros en el año 2020.

Detenido el presunto asesino

La Guardia Civil no tardó en ubicar y detener al presunto asesino, un hombre de 31 años que ha insistido en su inocencia mientras la investigación continúa para identificar y arrestar a los que le acompañaban cuidando el almacén de droga.

Pero el clan de los Tontos va por otro lado, ha jurado venganza y asegura que buscará por toda España a los implicados en el crimen y a sus familiares, para tomarse la justicia por su mano.