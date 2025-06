La Policía toma El Torrejón (Huelva) para evitar represalias tras el tiroteo mortal de Isla Cristina

Los antidisturbios de la Policía Nacional han tomado el barrio de El Torrejón, en Huelva, para evitar nuevas represalias entre clanes familiares tras el ajuste de cuentas que se ha cobrado un muerto y una mujer herida grave en la localidad próxima de Isla Cristina.

La Policía ha vuelto al Torrejón para garantizar la seguridad de los vecinos del conflictivo barrio onubense tras el tiroteo de Isla Cristina en el que ayer perdió la vida un miembro del clan de los Salazar.

Los agentes llegados desde Sevilla permanecerán durante los próximos días en el barrio haciendo funciones de «fuerza de paz». Desde el asesinato de un miembro del clan de los Moriña en el año 2024, la escalada de violencia ha ido en aumento hasta el crimen de las últimas horas en Isla Cristina.

El ajuste de cuentas

Empujados por las amenazas del clan rival, los Salazar habían huido del barrio de El Torrejón y se habían instalado en varias viviendas de Isla Cristina, desde cuyas azoteas esperaban armados hasta los dientes la venganza del clan de los Moriña.

La venganza llegó en la tarde del miércoles, cuando alrededor de las 17:00 horas, dos pistoleros irrumpieron en una de las viviendas de los Salazar y mataron de un tiro a un hombre de 70 años e hirieron de dos disparos a una mujer de entre 30 y 40 años. Luego huyeron a la carrera.

El primer crimen entre clanes

Tanto el fallecido como la mujer herida son familia, pero no directa, de Manuel El Baba que permanece en prisión provisional esperando el juicio por asesinar a su cuñado del clan de los Moriña.

En septiembre de 2024, en el barrio de El Torrejón, Saray, la mujer de El Baba, estaba amenazada y no rompía con él por miedo. «Me decía: ‘Como te vayas mato a tu hermano y me llevo a tu hijo’. Me quedaba para evitar que les hiciera daño, no me separé antes por miedo», contó a sus familiares.

Finalmente, Manuel El Baba cumplió sus amenazas y mató a su cuñado e hirió a su cuñada a tiros en El Torrejón. Luego huyó y fue detenido en Gijón unos días después.

Desde entonces, las viviendas del clan de los Salazar fueron tiroteadas y sus ocupantes empujados a marcharse del barrio. Ahora, la venganza les ha alcanzado en el municipio de Isla Cristina.