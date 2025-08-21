Bolaños se queja al CGPJ por el trato de Peinado: así ha atacado el ministro al juez por el ‘caso Begoña’

Las quejas de Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, por el trato del juez Juan Carlos Peinado han surtido efecto y el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias previas al magistrado por su trato al ministro. Sin embargo, Bolaños no ha dudado en atacar a Peinado en repetidas ocasiones en declaraciones públicas en relación al caso Begoña Gómez.

Bolaños, que presentó dos denuncias, el 4 de junio y el 29 de julio, achacando a Juan Carlos Peinado cometer irregularidades en su interrogatorio del 16 de abril, acusó al instructor del caso Begoña Gómez en julio de 2024 de prevaricación. «Ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de que acusar», comentó entonces el ministro de Justicia sobre la mujer de Pedro Sánchez, actualmente imputada por delitos de malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

«Es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso policial continúa será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende», pidió también Bolaños, quien, pasados los meses, ha continuado su cruzada contra el juez Peinado.

La desaprobación con respecto al proceso de instrucción guiado con Peinado vivió un nuevo capítulo tras la declaración de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y marido de Begoña Gómez. Bolaños mantuvo que Sánchez «tenía derecho a declarar por escrito» y que el magistrado «decidió que fuera una declaración presencial y grabada». A continuación, deslizó que el juez lo hizo para poder «entregársela a las partes, blanco y en botella».

Antes de esa fecha, Félix Bolaños había definido la situación con Begoña Gómez, en lo que rodea a su causa, como «una persecución cruel e injusta», así como «un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias». El ministro de Justicia continuó tildando de «indudable, injustificada, inhumana y cruel» la «persecución» contra Pedro Sánchez y su familia. «No sólo atacan al presidente del Gobierno por serlo, sino que atacan, de la manera más sucia posible, a las personas más cercanas a su familia», añadió.

Por último, tras ser llamado a declarar por el juez Peinado, quien también citó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, Bolaños consideró que la instrucción «es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país».

La investigación a Bolaños

El juez Peinado citó a declarar a Félix Bolaños, en calidad de testigo, por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de La Moncloa que Begoña Gómez utilizó para sus negocios privados. Semanas después, el instructor del caso Begoña elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que asuma la competencia para investigar a Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en relación con la causa.

Sin embargo, el 17 de julio, la Sala de Admisión del Alto Tribunal desestimó la petición de Peinado de investigar a Bolaños, al no apreciar ningún indicio de delito por parte del ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.