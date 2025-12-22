El 70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

El segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 125.000 euros al décimo ha ido a parar al número 70.048. Aquí podrás comprobar si te ha tocado el segundo premio de la Lotería de Navidad, el mejor después del Gordo.

Cuánto toca con cada premio de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha aumentado el número de series a 198, lo que eleva el total de premios a un impresionante 2.772 millones de euros, un 70% del total recaudado. Este aumento también incrementa las posibilidades de obtener un premio en alguna de sus categorías principales o secundarias.

Los premios de la Lotería de Navidad se dividen entre el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto premio, pero además se suman otros como las aproximaciones, centenas o terminaciones así como la famosa pedrea que podemos consultar en la lista oficial de los números premiados en la Lotería de Navidad. Por ello, vamos a repasar a continuación uno a uno todo el dinero que puede tocarte con cada premio. Estos son los premios de la Lotería de Navidad 2024 y cuánto toca por décimo.

Primer premio, el Gordo: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. No olvides que hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas 328.00 euros.

al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. No olvides que hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas Segundo premio : 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro que hayas apostando. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad 108.000 euros.

: al décimo o 6.250 por cada euro que hayas apostando. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad Tercer premio : 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro que hayas apostado. En este caso Hacienda te quitará 2.000 euros por lo que ganarás 48.000 euros.

: o 2.500 por cada euro que hayas apostado. En este caso Hacienda te quitará 2.000 euros por lo que ganarás Dos cuartos premios : 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado. La cantidad es inferior a los 40.000 euros de modo que a partir de aquí ya no te toca nada.

: al décimo o 1.000 por cada euro apostado. La cantidad es inferior a los 40.000 euros de modo que a partir de aquí ya no te toca nada. Ocho quintos premios : 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.

: al décimo o 300 euros por cada euro apostado. La pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo , 5 euros por uno apostado.

El reintegro: premiado con 20 euros el gordo.

, 5 euros por uno apostado. El reintegro: premiado con 20 euros el gordo. Los premios por aproximaciones : 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.

: para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio. Centenas del 1º, 2º y 3º premio : 297 premios de 100 euros el décimo.

: 297 premios de el décimo. Centenas de los 4º premios : 198 premios de 100 euros el décimo.

: 198 premios de el décimo. Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo.

Estos son los premios y el dinero que puede tocarte en la Lotería de Navidad 2025, así que esperemos que todos tengáis suerte y en el caso de que no sea siempre podéis jugar de nuevo en el próximo Sorteo del Niño que se celebra el 6 de enero.