La cotización del petróleo cerró el viernes en 103,14 dólares por barril, con una subida del 42% desde el inicio de la guerra de Irán, a pesar del anuncio de una liberación de reservas sin precedentes. Pero la semana que viene puede volver a dispararse por los últimos acontecimientos militares, que han golpeado de lleno el suministro de crudo mundial.

Así, EEUU ha atacado el corazón de la infraestructura petrolífera de Irán, la Isla de Kharg en el Golfo Pérsico, que procesa el 90% de las exportaciones de crudo de la República Islámica. Según ha comunicado Donald Trump, el ataque sólo ha afectado a objetivos militares, pero ha amenazado con golpear las infraestructuras petroleras si Irán mantiene el actual bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Si la Isla de Kharg queda inoperativa, provocará rápidamente cortes de producción que afectarán a la mitad de las exportaciones de Irán, según un análisis de JP Morgan.

«Creo que los barcos no se van a atrever a cargar petróleo cuando la isla está amenazada directamente de un ataque militar de EEUU, especialmente si Irán sigue interrumpiendo el tráfico en Ormuz», sostiene Bob McNally, presidente de la consultora Rapidan Energy Group.

No es el único golpe a las exportaciones de petróleo. Irán ha contraatacado con un ataque con drones al puerto de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos, que ha causado un incendio y ha obligado a suspender las operaciones de carga de los barcos petroleros.

Este puerto es estratégico, ya que se encuentra justo en el Estrecho de Ormuz frente a la costa iraní, por lo que es de los pocos enclaves refugio desde donde pueden partir todavía los buques con crudo hacia Occidente.

Cotización del petróleo

Todos estos acontecimientos militares pueden provocar una nueva escalada del precio del petróleo la próxima semana. Para tratar de contrarrestar la subida, la Agencia Internacional de la Energía ha acordado la liberación de 400 millones de barriles de reservas. Dentro de este pacto, EEUU ha anunciado este sábado que liberará 86 millones de sus reservas a finales de la semana próxima.

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, calificó de «catastrófico» un petróleo a 100 dólares. Los analistas estiman que, si se mantiene en esos niveles durante mucho tiempo -es decir, si la guerra se alarga-, el impacto en la economía mundial será muy duruo.

Y si alcanza los máximos de la crisis financiera de 2008, en torno a 150 dólares por barril, alertan de que Occidente se enfrentará al peor escenario económico posible: la estanflación, es decir, estancamiento económico (o incluso recesión) son subida de precios (inflación).