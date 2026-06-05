La selección española pone este viernes rumbo al Mundial. A las 10:00 horas despegará el vuelo que llevará a la expedición de Luis de la Fuente hasta Nashville, primera parada de un viaje que tiene como destino final Chattanooga, ciudad que ejercerá como cuartel general de los de Luis de la Fuente durante el primer tramo de la competición.

Será el inicio de una aventura que España afronta con la ilusión de volver a pelear por el título más prestigioso del fútbol mundial. Después de conquistar la Eurocopa y consolidarse como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional, el combinado nacional aterriza en Estados Unidos con la vitola de aspirante y con la intención de confirmar sobre el césped todas las expectativas generadas durante los últimos meses.

Antes del debut oficial llegará una última prueba. España viajará el 7 de junio a Puebla para disputar un amistoso frente a Perú al día siguiente. Un ensayo general que servirá a Luis de la Fuente para terminar de ajustar detalles y comprobar el estado de una plantilla que llega con algunas incógnitas físicas.

Pendientes de los tocados

Las miradas están puestas especialmente en Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. Los tres arrastran molestias y su evolución ha sido seguida de cerca por los servicios médicos de la Federación. No obstante, si no surge ningún contratiempo durante los próximos días, todos estarán disponibles para el estreno mundialista frente a Cabo Verde.

El debut de España tendrá lugar el 15 de junio en Atlanta ante el conjunto africano. Seis días después, también en Atlanta, llegará el segundo compromiso de la fase de grupos frente a Arabia Saudí. La primera fase se cerrará el 27 de junio en Guadalajara con un exigente duelo ante Uruguay, a priori el rival más complicado del grupo y un encuentro que podría resultar decisivo para determinar el liderato.

España aterriza en el Mundial con una mezcla de juventud, talento y experiencia. Liderada por una generación que ha devuelto la ilusión al fútbol español y respaldada por veteranos acostumbrados a competir al máximo nivel, la selección española inicia este viernes un viaje que espera prolongar hasta el próximo 19 de julio, día en el que se celebra la final. Arranca un sueño Mundial y la Selección ya está en marcha.