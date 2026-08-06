Colgar una bolsa de agua con trozos de papel de aluminio en la ventana: para qué sirve y por qué cada vez lo hace más gente en verano

Cada verano, cuando las ventanas y las puertas de la terraza se quedan abiertas más tiempo por el calor, las moscas aparecen casi como un rito obligado. Frente al aerosol insecticida o el manotazo constante, cada vez más gente prueba un truco casero que se ha vuelto viral en redes sociales y que promete acabar con el problema sin gastar un euro.

Se trata de colgar en la ventana una bolsa de agua con trozos de papel de aluminio dentro, un método sencillo que corre de boca en boca precisamente porque no requiere productos químicos ni aparatos eléctricos. Antes de decidir si merece la pena colgarlo en casa, conviene entender bien en qué se basa la idea y qué dicen realmente los expertos al respecto.

¿Cómo se hace el truco de la bolsa de agua con papel de aluminio y para qué sirve?

El truco consiste en llenar una bolsa de plástico transparente, tipo bolsa de congelación, con agua hasta la mitad, e introducir dentro varios trozos de papel de aluminio arrugados o cortados en formas irregulares.

La bolsa se cuelga después junto a una ventana, una puerta o cualquier zona por donde suelan entrar las moscas en verano.

La teoría que sostiene esta costumbre es puramente óptica. Al flotar dentro del agua, los fragmentos de aluminio reflejan la luz del sol en todas direcciones y generan destellos constantes. Quienes defienden el truco sostienen que esos reflejos deslumbran y desorientan a las moscas, que evitarían acercarse a una zona donde la luz parpadea de forma tan errática.

Este método no es nuevo ni exclusivo del papel de aluminio. Es la versión veraniega de un truco muy parecido que circula desde hace años en países como Estados Unidos, donde en lugar de aluminio se usan monedas sueltas dentro de bolsas de agua colgadas junto a las puertas de bares y restaurantes.

¿Qué dice realmente la ciencia sobre este truco viral?

El problema es que, cuando se busca respaldo científico real, la cosa se complica. Ningún estudio serio ha confirmado que la refracción de la luz cambie el comportamiento de las moscas de forma significativa.

De hecho, entomólogos que han analizado casos similares señalan que los ojos compuestos de estos insectos están diseñados sobre todo para detectar movimiento rápido, no destellos de luz estáticos, así que resulta poco probable que un simple reflejo las ahuyente.

Un ensayo del entomólogo Michael Stringham en granjas de gallinas ponedoras, que probó el mismo principio con monedas en vez de papel de aluminio, encontró incluso más restos de actividad de moscas en las zonas donde se habían colgado las bolsas que en las que no tenían ninguna, lo que sugiere que el efecto podría ser nulo o incluso contrario al esperado.

Eso no significa que la costumbre vaya a desaparecer pronto. Muchas personas aseguran, de forma anecdótica, que desde que colocaron la bolsa notaron menos moscas en casa, aunque ese tipo de testimonios no equivale a una prueba científica y podría explicarse por otros factores, como cambios en la limpieza, la ventilación o simplemente la casualidad.

De hecho, la propia popularidad del truco tiene más que ver con lo barato y llamativo que resulta compartirlo en redes sociales que con estudios que lo avalen, algo habitual en este tipo de remedios domésticos que se transmiten de generación en generación sin que nadie se detenga a comprobarlos.

Alternativas con más respaldo para ahuyentar a las moscas este verano

Para quien quiera resultados más contrastados durante el verano, los expertos siguen recomendando medidas más clásicas: mosquiteras bien ajustadas en ventanas y puertas, mantener la basura y los restos de comida bien tapados, usar trampas adhesivas o de feromonas específicas para moscas.

Otra opción bastante viable es recurrir a aceites esenciales como el de lavanda o el de menta, cuyo olor sí resulta desagradable para estos insectos según varios estudios.

Dicho todo esto, la bolsa de agua con papel de aluminio, en resumen, puede seguir colgada en la ventana como curiosidad de verano, pero no debería ser la única línea de defensa contra las moscas.