Las moscas aparecen en verano pero no es sólo por el calor, es una mezcla de factores y la solución para acabar con ellas está en tu mano

Con la llegada del buen tiempo, las moscas han empezado a hacer acto de aparición en los hogares. Ésta es su época de reproducción, y pueden multiplicarse en cuestión de días si no se toman las medidas adecuadas. Si bien es cierto que las moscas, a diferencia de otros insectos como los mosquitos o las abejas, no son peligrosas, no es agradable convivir con ellas. En este contexto, es de especial interés conocer los mejores remedios caseros para eliminar las moscas en primavera y verano.

Ahora bien, el primer paso siempre debe ser la prevención. Es decir, aunque el remedio es muy eficaz para deshacerse de ellas, lo mejor es evitar que aparezcan. Más allá del calor propio de esta época del año, ante el cual no podemos hacer nada, hay otros aspectos que favorecen la proliferación de moscas en primavera y verano, como la limpieza y el orden. Las altas temperaturas hacen que los alimentos se pudran con más rapidez, así que si, por ejemplo, dejamos los platos sucios en el fregadero de un día para otro, es muy probable que la cocina se llene de estos insectos. Otra de las razones más frecuentes que explican su presencia es que el cubo de la basura no esté bien cerrado.

¿Por qué hay más moscas en verano?

Una sola pareja de moscas puede llegar a tener hasta 300.000 millones de descendientes en una temporada, ya que más de la mitad de los huevos suelen dar lugar a hembras. Estos insectos suelen proliferar en entornos con basura o presencia de materia fecal, y también se sienten atraídos por animales muertos pocas horas después de su fallecimiento.

En verano hay más moscas no solo por las altas temperaturas, sino también porque los alimentos se descomponen más rápido, lo que incrementa la presencia de microorganismos y facilita su acceso a comida. Por eso, en situaciones como barbacoas o comidas al aire libre, acuden rápidamente: la comida queda expuesta y suelen caer restos al suelo, atrayendo además a otros insectos.

«Las alarmas no paran de sonar desde hace años y es urgente que adoptemos una actitud proactiva y trabajemos en la prevención», reclaman desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA).Por otro lado, un estudio reciente de la Universidad de Vigo señala que el cambio climático, con temperaturas cada vez más suaves y elevadas, junto con determinadas prácticas agrícolas inadecuadas, son factores clave.

Remedios caseros

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Un método muy conocido para ahuyentar moscas consiste en llenar bolsas de plástico transparentes con agua, atarlas y colgarlas en puertas, techos o estanterías. Aunque no hay evidencia científica clara, se cree que los reflejos de la luz en el agua generan un efecto visual molesto para estos insectos. Añadir algunas monedas dentro puede potenciar el resultado.

Cortar limones por la mitad y clavar en ellos varios clavos de olor es un remedio sencillo y efectivo. Colocados en distintas superficies, su aroma actúa como repelente natural para las moscas.

Otra trampa casera consiste en calentar leche con azúcar y pimienta durante unos minutos. Después se vierte en recipientes distribuidos por la casa, donde las moscas quedan atrapadas al acercarse.

Asimismo, colocar plantas aromáticas en casa ayuda a mantener alejadas a las moscas. Algunas de las mejores opciones son: citronela, albahaca, laurel, caléndula, salvia, menta, lavanda, romero o ajenjo. La lavanda pertenece al género Lavandula y es originaria de la región mediterránea. Se caracteriza por sus flores de color violeta y su intenso aroma, que se libera especialmente en los meses cálidos y es conocida por su capacidad para repeler insectos como moscas y mosquitos. Es una planta resistente, fácil de cultivar y que requiere poca agua.

Finalmente, con materiales sencillos como una botella de plástico, cinta adhesiva, agua y azúcar se puede crear una trampa casera muy eficaz para moscas: primero se corta la botella de 1,5 litros a unos 6 cm por debajo del tapón; después, se introduce la parte superior invertida dentro de la base y se fija con cinta; a continuación, se prepara una mezcla de agua con abundante azúcar calentándola hasta que se disuelva y, una vez fría, se vierte en la botella, quedando lista para atraer y atrapar a los insectos.