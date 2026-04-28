Moreno pide a Sánchez que negocie con los médicos por la huelga: hay «770.000 actos asistenciales» cancelados en Andalucía

El ex presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, exigió el pasado lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se siente de forma «inmediata a negociar» con los médicos para poner fin a una huelga que está causando un importante «daño» al sistema sanitario.

Durante su intervención en un acto celebrado en Antequera (Málaga), dentro de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Moreno aludió a la nueva jornada de huelga médica iniciada ese mismo lunes, que ha provocado la cancelación de numerosas citas.

«Una huelga contra el Gobierno de España, porque la ministra de Sanidad, que es la competente en este caso, no se quiere sentar con ellos», ha señalado Moreno, quien ha indicado que cada día de huelga que se hace se pierden 50.000 actos médicos.

«Estamos hablando de que cada día de huelga se cancelan 50.000 consultas, pruebas diagnósticas u operaciones quirúrgicas», ha apuntado Juanma Moreno, señalando que, desde que empezó la huelga, se han perdido «770.000 actos asistenciales para pacientes andaluces», teniendo un impacto de 111 millones de euros».

Tras recordar que su Ejecutivo ha alcanzado cinco acuerdos con las organizaciones sindicales, ha urgido a Pedro Sánchez a que, «de manera inmediata», se siente a negociar y ponga fin a una situación que está causando un notable perjuicio al sistema sanitario.

Asimismo, ha advertido de que las comunidades autónomas no pueden asumir la «falta de diálogo» del Gobierno de España con los profesionales sanitarios.

«Sí hay una responsabilidad, la de quien no tiene la capacidad de diálogo ni la voluntad política de sentarse a negociar para acabar de una vez con una huelga que tanto daño está haciendo a nuestras listas de espera y a nuestro sistema sanitario», ha sentenciado Juanma Moreno.

Ha indicado que «de las poquitas competencias» que tiene el Gobierno central en materia de sanidad es la de elaborar el estatuto de los profesionales sanitarios y es «incapaz, después de meses, de llegar a un acuerdo».