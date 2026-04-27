La foto de ‘La Paqui’ con Sánchez cuando presumía de que Santos «tenía negocios y no necesitaba la política»

OKDIARIO publica la foto de Francisca Muñoz Cano, conocida como La Paqui entre sus allegados, comiendo con Pedro Sánchez cuando presumía entre su entorno de que su marido Santos Cerdán «tenía negocios y no necesitaba la política para ganar dinero».

Era febrero de 2017 cuando Pedro Sánchez, junto a Begoña Gómez y sus hijas, decidieron viajar hasta Milagro (Navarra) para pasar unos días en el pueblo de Santos Cerdán y encontrarse con él y su familia. José Luis Ábalos, su entonces mujer Carolina Perles y los hijos de ambos les acompañaron en este viaje.

Los Sánchez-Gómez y los Ábalos-Perles alquilaron una casa rural en Milagro, mientras Paqui y Santos organizaron todos los planes en su tierra. Les enseñaron el pueblo y caminaron junto al río. Mientras, las hijas de los tres matrimonios, de edades coincidentes, se hicieron amigas.

Pedro Sánchez y su familia desayunaron en la casa rural con José Luis Ábalos. Luego el grupo se unió con Santos Cerdán y Paqui, que les llevaron a comer a su restaurante favorito en el polígono de El Olivo.

En este local de paredes verdes compartieron mesa y mantel con Pedro Sánchez. Degustaron las delicias típicas de la zona y estuvieron de sobremesa tomando café con pasteles, tal y como se puede apreciar en la fotografía.

Paqui se puso a la izquierda de Pedro Sánchez y posó para una foto con él. A su derecha también estaba Carolina Perles, la ex mujer de Ábalos. El paso por El Olivo del ahora presidente dejó huella y a uno de sus comedores lo llamaron El salón de Pedro Sánchez.

Paqui viajó con Sánchez

Santos y Paqui se llevaron a su familia al restaurante para que conocieran a Pedro Sánchez. Fueron hasta allí su hermana Belén Cerdán y hasta su cuñado Antonio Muñoz Cano. Todos ellos han cobrado de empresas como Servinabar o la cooperativa Erkolan con la que hacían sus negocios.

Por aquel entonces, Paqui presumía de su buena economía familiar también delante de los compañeros de partido de Pedro Sánchez. Decía que Santos Cerdán estaba en política no para lucrarse, puesto que su marido ya tenía dinero.

Paqui acompañó a su marido en sus viajes por España para lanzar la candidatura de Pedro Sánchez a liderar el PSOE. De hecho, el viaje a Milagro no fue el único que hicieron las tres familias. También visitaron juntos Sevilla para asistir al gran mitin de la campaña de las primarias de Pedro Sánchez en 2017. Otro de los destinos fue Valladolid, donde salieron de fiesta, tal y como acredita la foto exclusiva publicada por OKDIARIO.

Los negocios de Cerdán

Santos Cerdán, antes de llegar a Madrid para ocupar puestos en el PSOE, tenía a su socio Antxon Alonso, con el que hacía negocios. Principalmente, los canalizaba a través de la empresa Servinabar. Cerdán firmó un contrato para hacerse con el 46% de las acciones de la empresa.

La actividad empresarial de Alonso y Cerdán se trasladó hasta la capital cuando nombraron a Santos secretario de Organización del PSOE. Su actividad ha sido examinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que descubrió un botín de 6,7 millones por amaños de obra pública que presuntamente habría cobrado Santos Cerdán, por lo que estuvo seis meses en prisión preventiva.

Los agentes revelaron un sistema de comisiones ilegales del 2% por obra pública y acreditaron una mecánica de amaños liderada por Cerdán y en la que la empresa Acciona tuvo un papel preponderante.

Paqui y Cerdán disfrutaron de un alto nivel de vida en Madrid. Vivían en un ático de lujo de casi 3.000 euros al mes mientras Paqui no trabajaba. Karmele, la mujer de Antxon, también evidenció el tren de vida de los Cerdán: «Restaurantes fin de semana sí y otro también, todo de lo bueno lo mejor, ya les vale, gastar y gastar, y encima no son nada discretos».

El cebo a Ábalos

Fuentes del entorno socialista exponen que Santos Cerdán fue la persona que colocó a Koldo García junto a José Luis Ábalos. Koldo empezó a hacer labores serviciales de escolta y conductor desde el viaje a Milagro y, posteriormente, cuando Ábalos llegó al ministerio, lo colocaron como asesor.

«Manipuló a Ábalos lo que pudo para ellos mientras maniobraba a sus anchas, este hombre campó a sus anchas sabiendo que era la mano derecha de José e hizo y deshizo cuando quiso y con quien quiso», exponen las mencionadas fuentes que conocieron de primera mano a los líderes socialistas.