La foto de familia de la que ahora reniega Pedro Sánchez

Toda la estrategia de defensa de Pedro Sánchez ha pasado por trasladar la idea -falsa de la cruz a la raya- de que su relación con quienes fueron sus más fieles valedores -Ábalos, Santos Cerdán o Koldo- era inexistente más allá de lo profesional, porque eran «grandes desconocidos» en lo personal. En suma, que fuera del ámbito político no les conocía de nada y que, en todo caso, la primera víctima de la corrupción de sus dos ex secretarios de Organización y del asesor multiusos del Gobierno ha sido él, porque se ha visto traicionado en su confianza. O sea, que a Santos Cerdán, Ábalos o Koldo los conocía de aquella manera, de sus viajes en el Peugeot rumbo a las primarias y poco más.

Pues bien, para que quede constancia de que Sánchez miente como un bellaco, OKDIARIO ofrece hoy un documento gráfico impagable. El álbum de familia de aquel grupo de intrépidos socialistas que se echó a la carretera en 2017 para captar los votos de la militancia. ¡Qué tiempos aquellos en los que Sánchez compartía su tiempo con las familias de Ábalos y Cerdán! ¡Qué imagen de unidad más hermosa! Y qué ruindad la del presidente del Gobierno al asegurar que para él eran grandes desconocidos en lo personal. ¡Pero si se retrataban en grupo sonriendo felices a la cámara en santa hermandad! Allí estaban Carolina Perles, la ex mujer de Ábalos, la ínclita Paqui, esposa de Cerdán y compradora compulsiva en El Corte Inglés.

La familia socialista por excelencia, la saga completa, la quintaesencia del nuevo PSOE que echaba a rodar. No hay nada peor que la cobardía que supone renegar de quienes le llevaron en volandas a la secretaría general, sus amigos del alma. Eso retrata a Pedro Sánchez. Porque Ábalos, Cerdán o Koldo serán lo que serán, pero eran sus troncos y sus ramas. Y Sánchez es un embustero patológico capaz de traicionar a su familia por un puñetero puñado de votos.