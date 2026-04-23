Las fotos del pucherazo de Sánchez: copas con Ábalos, Cerdán y sus mujeres en la campaña de las Primarias que amañaron

Pedro Sánchez asegura que ha tomado «decisiones muy duras» respecto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y que no considera a ninguno de los dos como suyos. Pero las imágenes no mienten. OKDIARIO publica fotografías de la campaña de las Primarias socialistas de 2017 que retratan al presidente del Gobierno en una relación de estrecha amistad personal con los dos dirigentes hoy en el centro de la trama Koldo y con sus respectivas familias, incluyendo a sus mujeres, Carolina Perles y Paqui Cano.

Estamos en 2017. Pedro Sánchez libra la batalla más importante de su vida política: recuperar el control del PSOE arrebatándoselo a Susana Díaz y Patxi López. A su lado, dos hombres que lo organizan todo: José Luis Ábalos, encargado de montar mítines por toda España, y Santos Cerdán, que teje la red de apoyos en Navarra y otras comunidades. Koldo García, por su parte, ejerce de escolta y hombre de seguridad, custodiando al candidato allá donde va.

En ese contexto nace una amistad que va mucho más allá de lo político. Una de esas citas fue en Milagro, en una casa rural de Navarra, donde Cerdán organizó una cena con los Sánchez Gómez. Otra, en Valladolid, donde el grupo al completo celebra el avance de la campaña. La foto es en la zona peatonal en frente del mercado central de la ciudad. Las fotografías que publica OKDIARIO muestran a Sánchez posando con Carolina Perles —mujer de Ábalos— y con Paqui —mujer de Cerdán—, en una imagen de familia política que el presidente querría hoy borrar de la historia.

La relación no era sólo entre los dirigentes. Sus mujeres se hicieron amigas. Sus hijas, de edades similares, compartieron esa etapa. Tanto es así que cuando Paqui ingresó en prisión el pasado verano, Carolina Perles no dudó en escribirle. Un gesto que habla de años de complicidad personal, no de mera coincidencia electoral.

Hoy, con Ábalos en prisión preventiva enfrentándose a 24 años de cárcel por corrupción, y con Cerdán recién salido de cinco meses en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama PSOE, Sánchez habla de ellos como si fueran extraños. «Es diputado del Grupo Mixto», dice el PSOE de Ábalos. «No hemos tenido contacto con Cerdán», añaden desde Ferraz. Pero las fotos estaban ahí. Y cuentan otra historia.