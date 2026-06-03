El BOE confirma que los días 4, 9 y 24 de junio son festivos y habrá puente escolar: dónde y de cuántos días

A falta de unas pocas semanas de terminar el curso lectivo y que lleguen las vacaciones de verano, está previstos aún días festivos en el calendario escolar en diferentes comunidades autónomas de España. Los días 4, 9 y 24 de junio son los días marcados en el calendario como festivos donde los más pequeños no tendrán clases.

Festivos

El 4 de junio se celebrará en Castilla La Mancha, el Corpus Christi. Día que cae en jueves y que provocará que el día siguientes viernes 5, las clases también se mantengan cerradas, haciendo un puente de 4 días para los manchegos. Toledo será la encargada de recibir mayor afluencia de personas por sus actos destacados como: la procesión de la Custodia de Arfe, la Misa Solemne y se abrirán los patios de Toledo.

El 9 de junio se conmemora el día de La Rioja, día donde se recuerda el día de la entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía. Durante la semana se realizan actos culturales como un acto central que tradicionalmente tiene lugar en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del español. En la capital, Logroño, el dÍa de La Rioja sirve como preámbulo a las fiesta de San Bernabé (patrón de la ciudad). Se realizarán ferias , degustaciones gastronómicas, pasacalles y actividades culturales en toda la región durante toda la semana.

La región de Murcia celebra el mismo día su día autonómico. El día festivo cuenta también con actos institucionales y tradicionales como la entrega del máximo galardón de la región como son las medallas de oro, que se celebra en el Teatro Circo de Murcia. También el festivo acogerá gran variedad de eventos musicales (Murcia Lírica) y encuentros de bandas de música, como jornadas de puertas abiertas en centros culturales (museos).

Ambas comunidades cuentan con el día martes 9 como festivo, y el lunes 8 se ha declarado en ambas comunidades como no lectivo en los colegios, generándose un puente de 4 días.

Para poner fin al mes e inaugurar el fin del ciclo lectivo, el día 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan, fiesta que marca el solsticio de verano y una de las más importantes de nuestro país. Este festivo se celebra en Galicia, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Al ser miércoles no hay posibilidad de puente pero si hay día festivo de descanso.

La fiesta de San Juan esta marcada por las hogueras, donde la tradición marca el salto de estas como acto de celebración, que hace que la persona obtenga protección y purificación. Estas hogueras se dan sobretodo en Alicante y tienen un gran interés turístico internacional. En Cataluña, se celebra con hogueras también, y se consume la tradicional Coca de San Juan acompañada de caba. Galicia también celebra en la playa de Riazor con hogueras y sardiñadas.