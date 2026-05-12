Una profesora de Matemáticas de Mallorca pregunta a sus alumnos si creen que «con un dictador se viviría mejor»

El instituto Can Peu Blanc, ubicado en el municipio mallorquín de Sa Pobla, vuelve a estar en el ojo del huracán tras someter a sus alumnos de 1º de Bachillerato a un polémico cuestionario en el que se pregunta sobre temas personales o de extrema sensibilidad política como inmigración, igualdad de género, franquismo, feminismo o incluso si se consideran más de izquierdas o de derechas.

Lo más llamativo de esta encuesta, realizada íntegramente en catalán, es que la impulsora no ha sido del departamento de Geografía e Historia o Filosofía, sino una profesora de la asignatura de Matemáticas, quien utilizó el horario lectivo para recabar por vía telemática las opiniones políticas que tienen sus estudiantes menores, lo que es una clara intromisión en la intimidad de los niños.

El cuestionario arranca con una controvertida pregunta directa sobre el género de cada niño, ofreciendo como opciones «hombre (cis o trans)», «mujer (cis o trans)» o «no binario». Posteriormente se entra de lleno en temas de rabiosa actualidad como el control de fronteras o la expulsión de menores extranjeros no acompañados (MENAS).

También se interroga a los alumnos sobre si «se debe seguir investigando a las víctimas del franquismo» o si, de forma tendenciosa, consideran que «con un dictador habría más orden o el país funcionaría mejor». Más adelante, la profesora cuestiona a los menores sobre la conmemoración del 8M, si existen deportes donde un sexo es superior al otro, o si «los hombres sirven para unos trabajos y las mujeres para otros».

Asimismo, el cuestionario profundiza en el ámbito de las libertades individuales y la diversidad sexual, planteando a los adolescentes una cuestión que ha generado especial estupor entre los participantes: si consideran que «las parejas homosexuales deberían mostrar su afecto en público».

Este tipo de preguntas han provocado la indignación de algunas familias del instituto. «No me da la gana que hagan esto a mi hija», denuncia un padre afectado, quien recuerda que esta práctica es reincidente: «Hace unos meses ya hicieron lo mismo con niños de la ESO».

Un historial de reincidencias

El IES Can Peu Blanc, instituto sostenido con fondos públicos, parece haber convertido estos sondeos en una práctica habitual. Tal y como ya informó OKBALEARES, en julio de 2024, con el curso escolar prácticamente finalizado, este mismo centro lanzó un cuestionario similar donde se pedía a los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato que se autoubicaran en el espectro político, con opciones que iban desde la «extrema izquierda» hasta la «extrema derecha».

A pesar de que el centro intentó vender la actividad como un estudio basado en un artículo del Financial Times sobre la brecha ideológica de género, la ejecución no fue del todo idónea. Y es que aunque la dirección del instituto aseguraba que las respuestas eran anónimas, obligaba a los alumnos a enviarlas desde su correo electrónico personal, permitiendo la identificación inmediata del perfil político de cada menor.

Cabe recordar que en febrero de 2020 los docentes del IES Can Peu Blanc se posicionaron contra la dirección de Vox en Baleares la pasada legislatura. La asamblea de profesores expresó su rechazo a la visita de diputados de este partido al centro que querían comprobar si se hacía adoctrinamiento político e ideológico en las aulas.

A través de un comunicado acusaban a los de Santiago Abascal de «generar crispación y enfrentamiento entre la comunidad educativa e intentar invalidar contenidos de nuestros diferentes proyectos educativos». «Es inaudita, indignante e inconcebible la presencia de la extrema derecha y del fascismo en las aulas, así como la fiscalización que se quiere ejercer» para «poner en duda nuestra profesionalidad y dedicación», manifestaron.