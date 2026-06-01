Francisca Cortés ‘La Paca’ carga contra la película sobre su vida: «Todo lo que dicen está basado en mentiras»

Francisca Cortés Picazo, conocida históricamente como ‘La Paca’ y considerada durante años una de las principales figuras vinculadas al narcotráfico en el poblado de Son Banya, ha mostrado públicamente su rechazo a las producciones audiovisuales inspiradas en su vida y ha asegurado que no reflejan la realidad de su historia.

A través de un vídeo difundido recientemente, Francisca Cortés cuestiona la veracidad de los relatos llevados a la pantalla y sostiene que se han construido a partir de elementos ficticios. «Buenas tardes. Estoy haciendo este vídeo por causa de que quiero informar a toda España entera de que esa película toda la han hecho con ciencia ficción», afirma al inicio de su intervención.

La que fuera una de las figuras más conocidas de Son Banya insiste en que las producciones audiovisuales emitidas sobre su trayectoria no se ajustan a los hechos que vivió. «Todo quiere decir que todo es mentira, pero ellos están echando la película de mentiras, basada en mentiras», señala.

Durante su mensaje, La Paca defiende que, si se pretendía realizar una obra biográfica fiel a la realidad, los responsables del proyecto deberían haber contado con su testimonio. «Si ellos quieren una película verdadera de La Paca, aquí estaba yo. Vivo en Mallorca», afirma. En ese sentido, añade que los creadores «hubieran venido y fueran hecho una película verdaderamente de todo mi territorio, de toda mi vida».

Asimismo, asegura que las producciones actuales han incluido elementos que, según su versión, no se corresponden con la realidad. No obstante, evita entrar en detalles por el momento. «No puedo hablar hasta que no hable con mi abogado, no puedo comentarlas», explica, aunque asegura que, de no existir esa limitación, expondría públicamente «toda la serie de mentiras».

Francisca Cortés Picazo también subraya que no suele participar en este tipo de intervenciones públicas. «Yo nunca salgo en los vídeos, es raro que salga, porque soy una persona seria y formal», manifiesta. En su opinión, resulta injusto que el público vea una historia que considera alejada de los hechos reales. «No es lógico ni es una cosa verdadera que la gente pague por ver una película de mentiras», añade.

Finalmente, anuncia que tiene previsto realizar una comunicación más extensa para ofrecer su versión de los acontecimientos. «Con esto quiero decir que voy a hacer un comunicado para que España entera se entere de todas las mentiras que han dicho en la película», concluye.

Las declaraciones de Francisca Cortés llegan pocos días después del estreno de Mallorca confidencial, la nueva película dirigida por David Ilundain, que llegó a las salas de cine el pasado 29 de mayo. El largometraje está inspirado en el caso real de Francisca Cortés Picazo y sitúa en el centro de la trama al personaje de ‘La Chusa’, una versión ficcionada de la conocida matriarca de Son Banya, convertida en líder de un poblado que funciona como epicentro del narcotráfico isleño.

La protagonista está interpretada por Lolita Flores, mientras que el reparto también cuenta con Asia Ortega, Elena Furiase, Pep Tosar, Lorca Prada y Amín Hamada, además de Jordi Sánchez, entre otros. Rodada íntegramente en Mallorca y producida por la empresa local Cinètica, la película pasó por el Festival de Málaga y cuenta con la participación de Inicia Films, Radio Televisión Española (RTVE) y Movistar Plus.

Se trata del tercer largometraje del director navarro David Ilundain, responsable anteriormente de B, centrada en la figura de José Luis Bárcenas y su caso de corrupción, y de Uno para todos, protagonizada por David Verdaguer. Las manifestaciones de La Paca se producen apenas unos días después de la llegada de Mallorca confidencial a los cines y abren una nueva polémica en torno a la representación audiovisual de una de las figuras más conocidas y controvertidas de la historia reciente de Son Banya.