Investigan la muerte de un hombre hallado bajo un puente tras una caída en extrañas circunstancias en Palma

Un trabajador de Emaya localizó, a primera hora de este domingo, el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del Torrent dels Jueus, bajo el puente situado en la calle Trencadors, un hallazgo que ha motivado una investigación policial para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

El descubrimiento se produjo durante las labores rutinarias de limpieza que el empleado municipal realizaba en la zona. Al detectar la presencia de una persona inmóvil en el lecho del torrente, alertó inmediatamente a los servicios de emergencias, que movilizaron varias unidades policiales y recursos sanitarios hasta el lugar de los hechos.

A su llegada, los facultativos únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre. La zona fue acordonada por los agentes para preservar posibles pruebas y facilitar el trabajo de los investigadores. Tanto el acceso superior al puente como el área situada bajo la estructura permanecieron cerrados al tránsito durante buena parte de la mañana.

Según las primeras informaciones recabadas durante la investigación, el fallecido podría llevar alrededor de 12 horas muerto cuando fue localizado. Las primeras inspecciones realizadas sobre el cuerpo apuntan a que se trata de un hombre. Fuentes cercanas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, indicaron que el cadáver presentaba un importante golpe en la cabeza, una lesión cuyo origen y relación con la muerte deberán ser determinados mediante la autopsia.

Desde la investigación se ha descartado inicialmente que la víctima hubiera recibido disparos, aunque los especialistas continúan analizando todas las evidencias recogidas en el escenario. La identidad del fallecido todavía no había sido confirmada oficialmente. El hermetismo en el caso es máximo.

Las pesquisas han sido asumidas por el Grupo de Homicidios de Policía Nacional, cuyos agentes trabajan para reconstruir las horas previas al fallecimiento. Aunque por el momento no existe una hipótesis concluyente, una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que el hombre se hubiera precipitado desde el puente que cruza el torrente. Pero, sin duda alguna, también cobra bastante fuerza la hipótesis de otras líneas en las que existiera la participación de terceras personas en la muerte.

No obstante, los investigadores mantienen abiertas otras posibilidades y no descartan ningún escenario hasta disponer de los resultados forenses y de todas las pruebas recopiladas. Entre las actuaciones en marcha se encuentran la revisión de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones y la toma de declaración a posibles testigos.

La complejidad del caso ha llevado a los agentes a actuar con máxima cautela antes de determinar si se trata de una muerte accidental, voluntaria o si pudiera existir la participación de terceras personas. El hallazgo ha causado una gran inquietud entre los residentes de la zona. Varios vecinos explicaron que durante la noche del sábado escucharon un fuerte estruendo procedente de las inmediaciones del puente. Algunos testimonios también apuntan a que, la noche del sábado, se habrían producido gritos e incluso una posible discusión entre varias personas.

Estas manifestaciones están siendo verificadas por la Policía Nacional, que intenta determinar si guardan alguna relación con la muerte del hombre. Los investigadores consideran que cualquier detalle podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, numerosos curiosos se acercaron a las inmediaciones durante la mañana, aunque el amplio dispositivo policial impidió el acceso al área acordonada.

Poco después de las 11 horas, los servicios funerarios llegaron al lugar para proceder al levantamiento del cadáver una vez concluidas las primeras diligencias judiciales y la inspección ocular practicada por los especialistas. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la correspondiente autopsia. Los resultados permitirán determinar con mayor precisión la causa de la muerte, la naturaleza de las lesiones detectadas y si estas son compatibles con una caída desde altura o con cualquier otra circunstancia.

Las próximas horas se presentan decisivas para una investigación que sigue abierta y que mantiene numerosas incógnitas. Por el momento, la muerte del hombre hallado bajo el puente del Torrent dels Jueus continúa rodeada de interrogantes, mientras la Policía trata de reconstruir lo sucedido durante la madrugada para aclarar uno de los sucesos que más impacto ha causado en la zona en los últimos meses.