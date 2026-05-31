Rafa Jódar – Carreño, en directo: a qué hora juegan, dónde ver y última hora del partido de octavos de Roland Garros 2026 en vivo hoy
Sigue en vivo y en directo el partido de octavos de Roland Garros de Rafa Jódar ante Pablo Carreño
De ‘sparring’ a rival, la intrahistoria del partido de Jódar y Carreño en Roland Garros: «Era delgadito»
Rafa Jódar y Pablo Carreño se miden en un duelo entre tenistas españoles en octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Partidazo en París entre los dos únicos tenistas de nuestro país que quedan en liza en Roland Garros. Esto asegurará que habrá un español sí o sí en la ronda de cuartos de este torneo. Sigue en vivo y en directo online el partido de octavos de Roland Garros de Rafa Jódar ante Pablo Carreño.
Partidazo en Roland Garros entre dos generaciones de tenistas españoles. Por un lado, la nueva sensación, Rafa Jódar, que con sólo 19 años ha irrumpido en el circuito con una fuerza impresionante. En su primer año en Roland Garros, está ya en octavos. Por otro lado, un jugador tan experimentado como Pablo Carreño, con 34 años, que tiene aquí una gran oportunidad de llegar a cuartos.
Jódar – Carreño en directo en Roland Garros
En OKDIARIO te contamos minuto a minuto, en vivo y en directo, este gran partido de Roland Garros entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, un duelo español de grandes emociones que no arrancará antes de las 13:00 horas. Sigue la emoción del mejor tenis aquí.
3-1
Jódar salva las dos
Bonito tenis con intercambios muy largos el que estamos viendo en París. Qué gran revés en paralelo para lograr otra bola de break Carreño. Había remontado de 15-40 a 40 iguales el madrileño antes.
3-1
¡Derechazo y bola de break!
Ojo que Carreño se asienta y pone el 15-40 con un gran golpe de derechas. Peligro para Jódar, que tenía tres juegos de ventaja hace escasos minutos.
3-1
Juego en blanco para Carreño
Asoma la cabeza Pablo con un gran intercambio al saque. 3-1 el primer set en una Suzanne Lenglen, por cierto, sin rastro de sol. La humedad existe, pero desde luego no es el calor que venía haciendo estos días y que acabó con el número uno, Jannik Sinner.
3-0
Dejadita de Carreño
Tenis de quilates. Quiere remontar el asturiano y comienza con paso firme una nueva oportunidad al servicio. Buena dejada, fallo de Jódar y 0-30 a favor.
3-0
Por la vía rápida Jódar
3-0 en nueve minutos del madrileño. Carreño empezó bien, pero al resto no ha tenido nada que hacer esta vez. Primer set muy de cara para Jódar.
2-0
¡Lo machaca en la red!
Qué gran punto de Jódar para amarrar el break y ponerse por delante en el primer set. Aplaude el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román.
1-0
Bola de break de Jódar
Comenzaba Rafa con un impresionante revés para forzar el error de Carreño y cabalga hacia el 40-15 tras una bola a la red del asturiano. Ambos han tenido opción de romper en los dos primeros juegos. ¿Lo hará Jódar?
1-0
El primero es de Jódar
Lo cierra en el deuce el madrileño con otro error no forzado de Carreño. 1-0 para Jódar de salida.
La salva Jódar
Y tiene bola de juego ahora el madrileño.
Bola de break de Carreño
Sale a pelear en octavos de final Pablo y pone el primer juego 30-40 tras empezar cediendo los dos primeros puntos.
¡Empieza el partido!
Con punto de derechas de Jódar, que comienza sirviendo ante Carreño. Ahora falla el asturiano y Rafa encarrila el juego: 30-0.
Roland Garros se acuerda de Alcaraz
Bonita pancarta la que enfocan en la grada con el siguiente mensaje: «Carlos, te echamos de menos». París no se olvida del dos últimas veces campeón del Grand Slam, que este año se lo ha perdido por su dichosa lesión de muñeca. Volverá más fuerte… quizá de ver coronarse a otro español.
Ya calientan
Jódar y Carreño saltan a la Suzanne Lenglen y ya pelotean antes de un choque que empezará en breve.
Cuántos españoles quedan en Roland Garros
De este Jódar-Carreño que empezará en unos minutos, inevitablemente, se eliminará otro tenista de nuestro país. En el cuadro masculino, sólo quedará uno de los dos, mientras que en el femenino ya no queda ninguna. La suerte ha querido que dos españoles se enfrenten en octavos de final.
¡Duelo español a la vista!
Acaba de terminar el partido entre Cirstea y Wang en la Suzanne Lenglen (segunda pista en orden de capacidad) con victoria de la rumana y en cuanto se despeje, saltarán a calentar los dos españoles. ¡Duelazo nacional a la vista en Roland Garros!
Rafa Jódar – Pablo Carreño en directo
¡Bienvenidos! Comenzamos la narración en vivo y en directo del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Roland Garros. Es la ronda de octavos en un duelo entre tenistas españoles. ¡Comenzamos!
3-1
¡Otra que salva Jódar!
Qué gran partido estamos viendo. Globo de Rafa para la carrera imposible de Carreño seguido de derechazo para tener pelota de juego.