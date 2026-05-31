El PSOE quiere programas en TVE para «fomentar la lengua» de los inmigrantes: árabe, rumano…

Un informe de la Fundación Avanza, el think tank del PSOE que preside del propio Pedro Sánchez, plantea que se nombre a inmigrantes como representantes en las instituciones políticas y su acceso al Congreso de los Diputados para facilitar su «integración». En otro apartado proyecta «el aprendizaje del idioma de acogida junto con el fomento de las lenguas y culturas de origen mediante políticas públicas que impulsen su visibilidad en medios y espacios institucionales».

Pero «la adquisición y difusión de habilidades lingüísticas no deben ser única y exclusivamente de la lengua de la sociedad de acogida. También se debe fomentar la lengua y cultura de origen de estas personas». Por ello, considera que «desde las administraciones y desde la misma sociedad civil, un reto de interculturalidad importante debería ser impulsar el uso de espacios de prensa, radio y televisión públicos dedicados a las lenguas y culturas de los que migraron a España». Es decir, que la televisión pública emita contenidos en las lenguas más habladas por los inmigrantes que, junto al español hablado por los llegados de Hispanoamérica, son el árabe y el rumano.

El documento lleva por título La integración de la inmigración: una responsabilidad pendiente y propone una batería de medidas para favorecer la convivencia. En la actualidad, el Gobierno tiene en marcha el proceso de regularización masiva que podría beneficiar a más de un millón de inmigrantes en situación irregular.

La fundación socialista considera que «la integración efectiva requiere participación democrática». Esa participación que, en su consideración, habría de darse «en todos los niveles de gobierno, europeo, nacional, regional y local» es un «elemento esencial de cualquier política de integración exitosa y un valor fundamental para los demócratas».

Así, opinan que «se debería desplegar un esfuerzo renovado para que la población inmigrante y los españoles descendientes de inmigrantes estén cada vez mejor representados en las instituciones políticas, en los partidos políticos e instituciones de representación democrática, así como en instituciones no gubernamentales, desde sindicatos hasta ONGs e instituciones de la sociedad civil, para que todas vayan reflejando la diversidad social de nuestro país, y de ese modo se promueva la inclusión, se combatan los estereotipos y se garantice mejor la igualdad de oportunidades».

Sostienen que «la ciudadanía necesita referentes y propiciar esta visibilidad en estos espacios ayudará más que ninguna otra alternativa a la lucha contra los estereotipos y prejuicios».

En este contexto, critican que «la presencia de nuevos ciudadanos en órganos de gobierno de la administración y de los parlamentos de nuestro país es apenas testimonial» y que «mientras más del 20% de la población nacional es de origen extranjero, el Congreso de los Diputados sólo cuenta con un puñado de diputados y diputadas de origen inmigrante en cada legislatura, que apenas supone un 2% de la Cámara».

Cementerios musulmanes

También destacan que «el laicismo debe compatibilizarse con el respeto a la libertad religiosa». Por ello, defienden que hay que «remover los obstáculos que impidan el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa», por ejemplo, con más cementerios musulmanes «apenas existentes en territorio español». «La cuestión de los cementerios es preocupante ya que no puede ser que incluso en la muerte las personas sean discriminadas», concluyen.