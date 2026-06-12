Visita del Papa León XIV en Canarias, en directo hoy | Agenda, horarios, recorridos, misa en el Puerto de Santa Cruz y cortes de tráfico

El Papa León XIV llega hoy a Tenerife en la que será la última jornada de su viaje apostólico a España. Después de pasar por Madrid, Barcelona y Gran Canaria, León XIV cierra hoy su recorrido por el archipiélago en la isla donde pondrá el punto final a seis días de un viaje histórico. La agenda de hoy gira una vez más en torno a uno de los grandes ejes del viaje: la migración y la integración social. El acto de cierre será la misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con el mar como telón de fondo y miles de fieles congregados en la explanada portuaria.

Es la primera vez que un pontífice visita Tenerife. León XIV no pernoctará en la isla. Llegará por la mañana y saldrá hacia Roma a media tarde, pero la jornada está llamada a convertirse en una de las imágenes más históricas del archipiélago.

Agenda del Papa León XIV hoy en Tenerife

El Papa León XIV aterriza a las 09:10 horas en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, procedente de Gran Canaria. A partir de ahí comienza una jornada intensa y cargada de simbolismo:

09:10 horas: llegada al Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos

llegada al Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos 09:30 horas: visita al Centro Las Raíces en La Laguna, encuentro con migrantes acogidos en el dispositivo de emergencia y testimonios de la acogida humanitaria

visita al Centro Las Raíces en La Laguna, encuentro con migrantes acogidos en el dispositivo de emergencia y testimonios de la acogida humanitaria 10:10 horas: encuentro con las realidades de integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna, ante el Real Santuario del Santísimo Cristo

encuentro con las realidades de integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna, ante el Real Santuario del Santísimo Cristo 12:15 horas: Santa Misa de clausura del viaje apostólico en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El altar estará instalado junto al mar con una puesta en escena vinculada al fenómeno migratorio

Santa Misa de clausura del viaje apostólico en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El altar estará instalado junto al mar con una puesta en escena vinculada al fenómeno migratorio 14:30 horas: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos 15:00 horas: salida del vuelo papal hacia Roma, con llegada prevista a Roma-Fiumicino a las 20:10 horas

Calles cortadas hoy en Tenerife

Habrá cortes de tráfico desde primera hora en La Laguna y Santa Cruz, especialmente en el entorno de Las Raíces, la Plaza del Cristo y toda la avenida marítima. Para la misa del puerto se recomienda estar en la zona al menos tres horas antes. El acceso se cerrará por aforo. Para la celebración en el Puerto se han instalado 24.000 sillas y se ha habilitado un amplio dispositivo de organización y seguridad.