Visita del Papa León XIV en Canarias, en directo hoy | Agenda, horarios, recorridos, misa en el Puerto de Santa Cruz y cortes de tráfico
El Papa León XIV llega hoy a Tenerife en la que será la última jornada de su viaje apostólico a España. Después de pasar por Madrid, Barcelona y Gran Canaria, León XIV cierra hoy su recorrido por el archipiélago en la isla donde pondrá el punto final a seis días de un viaje histórico. La agenda de hoy gira una vez más en torno a uno de los grandes ejes del viaje: la migración y la integración social. El acto de cierre será la misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con el mar como telón de fondo y miles de fieles congregados en la explanada portuaria.
Es la primera vez que un pontífice visita Tenerife. León XIV no pernoctará en la isla. Llegará por la mañana y saldrá hacia Roma a media tarde, pero la jornada está llamada a convertirse en una de las imágenes más históricas del archipiélago.
Agenda del Papa León XIV hoy en Tenerife
El Papa León XIV aterriza a las 09:10 horas en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, procedente de Gran Canaria. A partir de ahí comienza una jornada intensa y cargada de simbolismo:
- 09:10 horas: llegada al Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos
- 09:30 horas: visita al Centro Las Raíces en La Laguna, encuentro con migrantes acogidos en el dispositivo de emergencia y testimonios de la acogida humanitaria
- 10:10 horas: encuentro con las realidades de integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna, ante el Real Santuario del Santísimo Cristo
- 12:15 horas: Santa Misa de clausura del viaje apostólico en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El altar estará instalado junto al mar con una puesta en escena vinculada al fenómeno migratorio
- 14:30 horas: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos
- 15:00 horas: salida del vuelo papal hacia Roma, con llegada prevista a Roma-Fiumicino a las 20:10 horas
Calles cortadas hoy en Tenerife
Habrá cortes de tráfico desde primera hora en La Laguna y Santa Cruz, especialmente en el entorno de Las Raíces, la Plaza del Cristo y toda la avenida marítima. Para la misa del puerto se recomienda estar en la zona al menos tres horas antes. El acceso se cerrará por aforo. Para la celebración en el Puerto se han instalado 24.000 sillas y se ha habilitado un amplio dispositivo de organización y seguridad.
El Papa León XIV cierra hoy su viaje a España en Tenerife
Será la primera vez en la historia que un Papa pisa suelo tinerfeño. La jornada arrancará con la visita al Centro Las Raíces, donde León XIV se reunirá con migrantes acogidos en el dispositivo de emergencia, y culminará con la Santa Misa de clausura del viaje en la dársena del Puerto de Santa Cruz a las 12:15 horas, con el Atlántico como escenario. A las 15:00 horas saldrá hacia Roma, poniendo fin al viaje apostólico más ambicioso de su pontificado.
Agenda del Papa León XIV hoy en Tenerife
El Papa León XIV llega hoy a Tenerife para cerrar su viaje apostólico a España. Tras seis días y más de 2.500 kilómetros recorridos entre Madrid, Barcelona y Gran Canaria, el Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos a las 09:10 horas procedente de Las Palmas de Gran Canaria.
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Tres cayucos presidirán junto al Papa la misa de despedida en el Puerto de Tenerife
Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el Papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife este viernes 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España, como avanzó el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en rueda de prensa por los preparativos ante la visita.