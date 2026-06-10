Cortes de tráfico en Canarias por la visita del Papa León XIV: fechas, zonas afectadas en Las Palmas y Tenerife

Canarias se prepara para unos días poco habituales y de la misma manera que ya ha pasado en Madrid y Barcelona, afectarán a la movilidad durante varias horas. La visita del papa León XIV a Canarias, prevista para este jueves 11 y viernes 12 de junio, va a cambiar bastante la forma de moverse por Gran Canaria y Tenerife, sobre todo en las horas clave de los actos que se han programado.

No se trata sólo de cortes puntuales dado que el dispositivo de seguridad que acompaña al Pontífice implica desvíos, restricciones y cambios que irán moviéndose a lo largo del día. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico ya han avisado de que la circulación no será la de un día normal, especialmente en las vías principales. De hecho, la recomendación que se da es evitar coger el coche si no es necesario. Incluso se ha planteado el teletrabajo como opción para reducir desplazamientos. Y quien tenga que salir, mejor hacerlo con margen y mirando antes cómo está la situación, porque puede cambiar en cuestión de minutos de modo que repasamos ahora todos los cortes de tráfico y restricciones que habrán jueves y viernes por la visita del Papa León XIV a Canarias.

Qué días habrá cortes de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria por la visita del Papa

Si hay un día que va a complicarse de verdad en Gran Canaria, ese es mañana jueves 11 de junio ya que es cuando se concentran los principales desplazamientos del Papa y, por tanto, cuando más se va a notar el impacto en carretera. Desde primera hora ya habrá movimientos. De hecho, antes incluso de que empiecen los cortes más visibles, la GC-1 y sus conexiones con la GC-500 van a tener restricciones que se alargarán buena parte de la mañana. Es uno de esos tramos donde cualquier pequeño cambio se nota enseguida en el tráfico.

Luego llega uno de los momentos más delicados: el corte en la GC-1 en dirección sur, entre las 10.30 y las 11.45 horas, afectando a un tramo bastante amplio. Poco después, la DGT informa de que situación se invertirá y pasará a afectar al sentido norte, entre las 12.15 y las 13.15. En ese mismo intervalo también entra en juego la GC-31, con restricciones en el túnel de San José.

Por la tarde el foco se traslada a la GC-3, primero hacia el norte y más tarde hacia el sur, en franjas que coinciden con horas de bastante movimiento. Además, el carril de deceleración del kilómetro 9 va a estar cerrado durante horas.

Y el viernes 12 volverá a haber cortes en la GC-1 desde primera hora y también se verá afectado el paso por el túnel de San José. No son restricciones tan intensas como el jueves, pero suficientes como para tenerlo en cuenta antes de salir.

Cortes de tráfico en Tenerife por la visita del Papa: zonas afectadas

El viernes 12, el foco se traslada a Tenerife, donde la situación tampoco va a ser sencilla, sobre todo en el entorno de Santa Cruz y las principales vías de acceso. Desde primera hora ya habrá movimientos y entre las 08.45 y las 10.00 horas se cerrarán tanto el camino asfaltado El Matadero como la TF-24 en ambos sentidos. A eso se suman cortes en la TF-5, una de las carreteras más transitadas de la isla, en distintos tramos de la mañana.

También la TF-13 va a estar cerrada durante varias horas, concretamente entre las 09.15 y las 11.30, lo que obligará a buscar alternativas a muchos conductores.

Ya por la tarde, entre las 13.00 y las 14.30 horas, coinciden varios cortes importantes: TF-5, TF-152 y TF-235, además de algunos tramos de conexión entre estas vías. Es decir, un momento especialmente complicado para moverse por la zona. A todo esto hay que añadir que la TF-4 tendrá un carril reservado durante todo el día, desde las 06.00 hasta las 18.00 horas, pensado sobre todo para autobuses y vehículos autorizados.

Cómo llegar al Estadio de Gran Canaria para la misa del Papa en transporte público

Aquí la recomendación es la de evitar el coche, ya que como es de esperar el entorno del Estadio de Gran Canaria va a registrar mucha afluencia, así que el transporte público será la opción más práctica y más cuando se ha informado que las guaguas reforzarán sus servicios y permitirán llegar desde distintos puntos de la isla sin tener que preocuparse por cortes o desvíos. En concreto, habrá guaguas lanzadera habilitadas y podemos usar las líneas urbanas de Guaguas Municipales y Global que conectan con Siete Palmas.

Cómo llegar al Puerto de Santa Cruz de Tenerife para la misa del Papa

En Tenerife la situación es parecida. El entorno del puerto será uno de los puntos clave y también uno de los más sensibles en términos de tráfico. Lo más recomendable será usar tranvía (que además conecta La Laguna con Santa Cruz ) o autobuses interurbanos, que facilitarán la llegada sin tener que depender del coche. Además, es muy probable que haya desvíos en los accesos habituales, sobre todo por los cortes en la TF-5 y otras carreteras cercanas.

Rutas alternativas en Gran Canaria y Tenerife durante la visita del Papa

No hay una única alternativa válida porque todo dependerá del momento del día. Los cortes van a ser dinámicos y se irán adaptando según avance la agenda del Papa. En Gran Canaria, lo más práctico será apoyarse en la red secundaria para evitar la GC-1 y la GC-3 en las horas más complicadas. En Tenerife, tocará hacer algo similar con la TF-5 y el resto de vías afectadas.

Dónde aparcar en Las Palmas y Santa Cruz durante los actos del Papa

Aparcar va a ser, probablemente, uno de los mayores quebraderos de cabeza durante esos días.

En Tenerife ya se ha confirmado que parte de la TF-4 se destinará a estacionamiento para vehículos autorizados, sobre todo autobuses. Para el resto de asistentes, la recomendación es clara: utilizar los aparcamientos habilitados y completar el trayecto en transporte público.

En Las Palmas ocurrirá algo parecido. Se habilitarán zonas específicas, pero no serán suficientes para absorber toda la demanda, por lo que lo más razonable será evitar el coche siempre que se pueda.

La DGT insiste en que todos estos horarios pueden cambiar en función de cómo se desarrolle la visita de León XIV, así que conviene estar pendiente de las actualizaciones antes de ponerse en marcha.