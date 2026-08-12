Condenados 5 años 3 colombianos ilegales por intentar matar a un hombre con un destornillador en Castellón

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años de prisión a cada uno de los tres ciudadanos colombianos acusados de un delito de asesinato en grado de tentativa con el atenuante de reparación del daño y el agravante de abuso de superioridad. Los condenados se encontraban en situación irregular en el momento de producirse los hechos, según consta en el auto de condena, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Se les juzgaba por haber intentado matar a otro hombre con un destornillador de estrella el 18 de septiembre de 2024, en una calle de Castellón. Los acusados se encuentran en prisión provisional desde el 23 de aquel mes de septiembre.

La sentencia ha sido dictada por conformidad entre acusación y defensas e impide a los tres condenados acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su lugar de trabajo, de su domicilio y de cualquier otro lugar que frecuente por un periodo de seis años. En ese tiempo, los agresores no podrán comunicarse por ningún medio con el agredido.

Además, indemnizarán de forma solidaria a la víctima con 40.000 euros por las lesiones y secuelas; abonarán otros 339 euros correspondientes al precio del terminal de móvil de la propia víctima, que le sustrajeron en el transcurso de la agresión. El Tribunal impone una pena adicional a los condenados de 240 euros por un delito leve de hurto.

Los hechos que han originado este procedimiento se remontan a las 19:00 horas del 18 de septiembre de 2024, cuando la víctima paseaba junto a su novia por una avenida de Castellón. Y uno de los tres acusados se aproximó «por su espalda al grito de por la espalda también se puede», según consta en los hechos probados de sentencia.

En ese momento, según consta también en la sentencia, «haciendo uso de un objeto punzante que portaba en las manos (destornillador de estrella), se lo clavó por la espalda y le golpeó con él en la cabeza».

Al percatarse de ello, la víctima se giró para ver quién era su agresor «y pudo ver tanto al acusado como a los otros dos acusados». La víctima, siempre según la sentencia, «intentó huir a la carrera, siendo perseguido por los acusados, quienes, en un momento dado, le pusieron la zancadilla, haciendo que cayera al suelo y, una vez en el suelo, continuaron agrediéndole».

Mientras la víctima «estaba siendo agredida en el suelo, se le cayó el teléfono móvil que portaba, siendo este sustraído por los acusados, quienes estaban en connivencia para ello con intención de enriquecerse a costa del patrimonio ajeno». Finalmente, los acusados «se marcharon a pie».

Consecuencia de todo ello, la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico con fractura temporal, hemorragia intracraneal, heridas punzantes, hematoma frontorbitario izquierdo, escoración de 3 cm occipito-parietal derecha, herida punzante en el borde cubital del brazo derecho y herida punzante en la línea media región dorso-lumbar, según la citada sentencia.

Las lesiones tardaron en curar 90 días, «de los cuales 75 días fueron de perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida grave y un día fue de perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida muy grave». Y que de la sentencia le quedaron secuelas. Los condenados habían abonado antes del juicio una multa de 6.000 euros en favor de la víctima por responsabilidad civil.