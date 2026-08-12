Una vecina estalla entre lágrimas ante Robles por el abandono del Gobierno a Ceuta: «¡Tengo miedo, he tenido que coger un cuchillo!»

Una vecina de Ceuta -Pepi- ha estallado este miércoles ante la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el «abandono» del Gobierno a Ceuta. «¡Tengo miedo!», ha reconocido, envuelta en lágrimas. La mujer ha explicado además que ha «tenido que coger un cuchillo» por la inseguridad que sufren los ciudadanos ceutíes tras la invasión de 72.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

La mujer, trabajadora sanitaria jubilada, ha suplicado a la ministra que no «abandone» a la ciudad autónoma: «Nos hemos quedado abandonados, a nuestra suerte. Nos hemos sentido maltratados», ha expresado.

Robles se ha desplazado a Ceuta para mantener un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP) y visitar a las tropas desplegadas.

La ministra se ha detenido a escuchar las quejas de los vecinos. Una actitud que contrasta con la del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha permanecido en Madrid para mantener una reunión con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como con responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), ante el eclipse total. Marlaska, además, ha rechazado acudir a la Comisión de Interior del Senado, donde se le había convocado para rendir cuentas sobre la crisis migratoria. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prosigue con sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote).

«Ceuta es una ciudad acogedora, generosa, que acoge a todo el mundo. Y que ahora esté pasando esto…», ha relatado la mujer, mientras Margarita Robles la cogía de la mano para intentar calmar los nervios.

«Me da pena Ceuta. Nosotros somos españoles como los que más», ha dicho, reconociendo que tiene «en estima» a Margarita Robles. «Pero no se puede abandonar Ceuta». «Estoy muy nerviosa porque tengo miedo», ha añadido la mujer, que es viuda y vive sola, tal y como le ha confesado a Robles.

Pepi ha negado que la situación haya vuelto la «normalidad», como asegura el Gobierno: «No puedes ir a la playa ni salir tranquila», ha protestado.

Robles ha consolado a la vecina, afirmando que «siente» lo ocurrido en la ciudad y la ha invitado incluso a tomar un café, además de agradecerle su testimonio de desahogo. De hecho, los militares que han acompañado a la ministra han acompañado a la mujer y a otra vecina hasta la Comandancia General de Ceuta.